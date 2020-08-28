Исследователи из Канады убеждают, что лекарства против кошачьего коронавируса могут помочь пациентам с COVID-19.

Препараты GC376 и GC373 против вирусного перитонита у кошек подавляют работу фермента Mpro, с помощью которого коронавирус размножается в организме. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

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Препараты GC376 и GC373 представляют собой короткие цепочки из двух различных органических молекул. Оказалось, что они могут встраиваться внутрь вирусного фермента Mpro. Этот фермент отвечает за формирование новых частиц вируса SARS-CoV-2.

Чтобы понять, сможет ли препарат против кошачьего коронавируса помочь человечеству с новым, ученые извлекли фермент Mpro из инфицированных коронавирусом клеток и соединили его с молекулами GC376 и GC373.

Ученые заметили, что молекулы хорошо "склеивались" с белком и блокировали его работу. Эффективность проявляли даже небольшие дозы препаратов.

Они (препараты GC376 и GC373 – ред. ) являются сильными кандидатами для лечения коронавирусних инфекций человека, поскольку уже имели успех у животных,

– говорится в исследовании.

Эксперты отметили, что для окончательных выводов необходимо провести клинические испытания. Они считают, их нужно организовать как можно скорее.