Дослідники з Канади переконують, що ліки проти котячого коронавірусу можуть допомогти пацієнтам з COVID-19.

Препарати GC376 і GC373 проти вірусного перитоніту у котів пригнічують роботу ферменту Mpro, за допомогою якого коронавірус розмножується в організмі. Дослідження опубліковане у журналі Nature Communications.

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Препарати GC376 і GC373 являють собою короткі ланцюжки з двох різних органічних молекул. Виявилось, що вони можуть вбудовуватися всередину вірусного ферменту Mpro. Цей фермент відповідає за формування нових частинок вірусу SARS-CoV-2.

Аби зрозуміти, чи зможе препарат проти котячого коронавірусу допомогти людству з новим, вчені витягли фермент Mpro з інфікованих коронавірусом клітин та поєднали його з молекулами GC376 і GC373.

Вчені помітили, що молекули добре "склеювалися" з білком та блокували його роботу. Ефективність проявляли навіть невеликі дози препаратів.

Вони (препарати GC376 і GC373 – ред. ) є сильними кандидатами для лікування коронавірусних інфекцій людини, оскільки вже мали успіх у тварин,

– йдеться в дослідженні.

Експерти зазначили, що для остаточних висновків необхідно провести клінічні випробування. Вони вважають, їх потрібно організувати якомога швидше.