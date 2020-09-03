Безліч клінічних випробувань "золотого стандарту" дають нову надію для важкохворих пацієнтів з COVID-19. Згідно з дослідженнями, дешеві та загальноприйняті препарати, відомі як кортикостероїди, знижують рівень смертності на третину.

Вчені з Мічиганського університету та університету Вандербілта представили метааналіз з семи рандомізованих досліджень про вплив кортикостероїдів на перебіг COVID-19. Робота опублікована у Журналі Американської медичної асоціації (JAMA), повідомляє MedicalXpress.

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Безліч досліджень показали хороші результати

Одним із досліджень був "метааналіз" – огляд даних сукупних результатів семи різних клінічних випробувань. У цих випробуваннях брали участь понад 1700 важкохворих пацієнтів з коронавірусом, які лікувалися у медичних центрах 12 країн.

Дані показали, що після місячного використання кортикостероїдів рівень смертності знизився приблизно на третину.

Результати цих досліджень з різних клінічних та географічних умов дозволяють припустити, що за відсутності вагомих протипоказань режим кортикостероїдів повинен бути складовою стандартної допомоги критично хворим із COVID-19,

– сказав дослідник Джонатан Стерн з Бристольського університету.

У червні також з'явилися перші вагомі докази того, що кортикостероїди можуть боротися з COVID-19. Дослідження, проведене на 6 400 пацієнтах показало, що використання дексаметазону зменшило рівень смертності приблизно на третину серед пацієнтів, під'єднаних до апаратів ШВЛ та приблизно на одну п’яту серед тих, хто потребує додаткового кисню.

Менші дослідження з Бразилії та Франції також показали перспективні результати.

У американському дослідженні брали участь 403 пацієнти з COVID-19, які лікувалися з березня по червень. Воно показало 93% ймовірність того, що внутрішньовенне застосування гідрокортизону для лікування пацієнтів закінчиться кращими результатами.

Провідний автор дослідження доктор Дерек Ангус, який керує кафедрою медицини критичної допомоги в Пітті додав, що "в медицині порівняно рідко можна зустріти препарати, де докази їхньої ефективності в порятунку життів є настільки послідовними".

Людям, які перебувають на вентиляторах або кисні та перебувають під інтенсивною терапією, неодмінно слід давати кортикостероїди,

– додав він.

Короткі висновки метааналізу вчених:

Стероїд дексаметазон був використаний у трьох випробуваннях, в яких брали участь майже 1300 пацієнтів. Він знизив ризик смерті на 36% у порівнянні з стандартним лікуванням.

Гідрокортизон застосовувався в трьох випробуваннях, в яких брали участь значно менше пацієнтів (близько 374), і знизив ризик смерті на 31%.

Вчені пояснюють, що ці препарати протидіють запальній реакції організму, так званому "цитокіновому шторму".

Важливо, що кортикостероїди можуть мати серйозні побічні ефекти, але метааналіз показав незначну різницю побічних ефектів у порівнянні з тими пацієнтами, які не приймали дані препарати.

І все-таки деякі питання залишаються. Поки що невідомо, чи відновлюється запалення після припинення прийому кортикостероїдів, чи слід лікувати кортикостероїдами людей з легшим перебігом захворювання. Також поки що незрозуміла, чи можна пацієнтам вводити інші потенційно активні препарати з кортикостероїдами.