Науковець зі США визначив найщасливіший та найсумніший період у житті людини. Виявилось, що найщасливішими люди є у віці 18–20 років.

Професор економіки Девід Бленчфловер з Дартмутського коледжу США з'ясував, що після 18-річного віку людина почувається щасливою за U-подібною кривою. Його робота опублікована на сайті Національного бюро економічних досліджень.

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Науковець обробив дані зі 132 країн. З них лише 37 вважаються розвинутими, а решта 95 – ті, що розвиваються.

Зрівнявши усі дослідження на цю тему, Бленчфловер з'ясував, що по всьому світі люди почуваються найбільш нещасними з приблизно у період 47–60 років.

Натомість Українці почуваються нещасними вже від 43 років. Щоправда, це стосується лише жінок, адже наші чоловіки входять у "нещасний період" у 44 роки. Така ж статистика у Бразилії, Сингапурі та Китаї. А ось в Австралії, Канаді, Данії та Фінляндії люди в основному починають сильно сумувати у 48-річному віці.

Під час аналізу дослідник врахував зайнятість респондентів, рівень їхньої освіти та наявність романтичних стосунків.

Траєкторія справедлива для країн з високою і малою середньою зарплатою, а також довшою і коротшою тривалістю життя,

– поясний професор.

До слова, старші люди віком від 60 років стають щасливішими й до 70 років досягають найбільшого задоволення життям. Але ця задоволеність життя виникає внаслідок біохімічних процесів в організмі, а не через зміну соціально-культурних умов.