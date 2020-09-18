Заведено вважати, що сім'я – це одна з умов добробуту та щастя. Нове ж дослідження свідчить про те, що для того, аби відчувати себе щасливим, не обов'язково мати дітей чи перебувати у стосунках.

Такі висновки зробив психолог Натан Хадсон, пише видання Scince Daily. Лікар провів дослідження та виявив, що люди повідомляли про щастя та вищий рівень задоволення життям тоді, коли проводять час зі своїми друзями, ніж зі своїм романтичним партнером або дітьми.

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Як проводили дослідження

Вчені попросили 400 добровольців згадати час, проведений із друзями чи родиною, визначити, чим вони займалися, й оцінити, які емоції виникли у них після спілкування з ними. За кожною емоцією була закріплена оцінка.

Результати: більше щастя люди відчували поруч з друзями

Опитування показало, що з сім'єю люди разом спілкуються, відпочивають і їдять. Те ж саме вони роблять і з друзями, але відсоток приємних справ із приятелями виявився набагато вищим.

Зокрема, спілкування займало 65% часу з друзями, тоді як з родиною — тільки 28%.

Це тому, що люди, як правило, проводять більше часу, займаючись приємними справами з друзями, ніж із членами сім’ї, які час від часу опиняються разом, виконуючи неприємні завдання, такі як домашні справи чи догляд.

Ці справи приносять менше задоволення, ніж, наприклад, новий досвід, отриманий із другом.

Ціль дослідження змінити курс спілкування з рідними

Треба створювати більше можливостей для позитивного досвіду з партнерами й дітьми, насолоджуватися цими позитивними моментами.

Сімейні стосунки, які передбачають тільки хатні справи й догляд за дітьми, найімовірніше, не обіцяють великого щастя,

— зазначив Хадсон.