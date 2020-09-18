Принято считать, что семья – это одно из условий благополучия и счастья. Новое же исследование свидетельствует о том, что для того, чтобы чувствовать себя счастливым, не обязательно иметь детей или находиться в отношениях.

Такие выводы сделал психолог Натан Хадсон, пишет издание Scince Daily. Врач провел исследование и обнаружил, что люди сообщали о счастье и высоком уровне удовлетворения жизнью, когда проводят время со своими друзьями, чем со своим романтическим партнером или детьми.

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Как проводили исследования

Ученые попросили 400 добровольцев вспомнить время, проведенное с друзьями или семьей, определить, чем они занимались, и оценить, какие эмоции возникли у них после общения с ними. За каждой эмоцией была закреплена оценка.

Результаты: более счастливыми люди чувствовали себя рядом с друзьями

Опрос показал, что с семьей люди вместе общаются, отдыхают и едят. То же самое они делают и с друзьями, но процент приятных дел с приятелями оказался гораздо выше.

В частности, общение занимало 65% времени с друзьями, тогда как с семьей – только 28%.

Это потому, что люди, как правило, проводят больше времени, занимаясь приятными делами с друзьями, чем с членами семьи, которые время от времени оказываются вместе, выполняя неприятные задачи, такие как домашние дела или уход.

Эти дела приносят меньше удовольствия, чем, например, новый опыт, полученный с другом.

Цель исследования изменить курс общения с родными

Надо создавать больше возможностей для положительного опыта с партнерами и детьми, наслаждаться этими положительными моментами.

Семейные отношения, которые предусматривают только домашние дела и уход за детьми, скорее всего, не обещают большого счастья,

– отметил Хадсон.