Сегодня моногамные отношения, которые предусматривают наличие у человека только одного партнера, считаются социальным стандартом. Оказалось, что люди в таких отношениях такие же счастливые, как и те, которые имеют нескольких партнеров.

Исследование опубликовали в Journal of Social and Personal Relationships.

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Почему немоногамные отношения становятся более распространенными

Ученые отметили, что человечество находится в точке социальной истории, когда ожидания от партнеров очень высоки. Люди хотят сексуального удовлетворения и, кроме этого, эмоциональной и финансовой поддержки. Попытка соответствовать всем этим ожиданиям может оказать давление на людей. Чтобы справиться с этим давлением, люди обращаются к немоногамным отношениям.

Моногамия – наиболее распространенный и одобряемый вид отношений, но открытые отношения гораздо более распространены, чем считают люди. Так, в Северной Америке на их долю приходится 3-7%.

Моногамия не влияет на уровень счастья в отношениях

В исследовании группа авторов общалась с 200 участниками, находящихся в моногамных отношениях, и 140 участниками в открытых отношениях. Обе группы отвечали на вопросы, связанные с удовлетворенностью от отношений, общим уровнем счастья, не думали ли они разойтись и т. д.

Ранее исследования показали, что многие люди оценивают открытые отношения скорее негативно. Некоторые считают их аморальными, другие приравнивали к обману и к сексуальной одержимости, а также думают, что они не дают достаточного удовлетворения.

Результаты исследования показали, что люди в открытых отношениях имели такой же уровень удовлетворенности отношениями, сексуальной и психологического удовлетворения, как и люди в моногамных отношениях. Сексуальная мотивация оказалась серьезным прогностическим фактором удовлетворенности независимо от вида отношений. Это связано с тем, что сексуальная удовлетворенность тесно связана с нашими психологическими потребностями.