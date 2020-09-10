Сьогодні моногамні відносини, які передбачають наявність у людини лише одного партнера, вважаються соціальним стандартом. Виявилось, що люди в таких стосунках такі ж щасливі, як і ті, що мають кількох партнерів.

Дослідження опублікували у Journal of Social and Personal Relationships.

Також на тему: Чи дивляться порно люди, які задоволені стосунками

Чому немоногамні стосунки стають поширенішими

Науковці зазначили, що людство перебуває в точці соціальної історії, коли очікування від дуже партнерів високі. Люди хочуть сексуального задоволення і, крім цього, емоційної та фінансової підтримки. Спроба відповідати всім цим очікуванням може чинити тиск на людей. Щоб впоратися з цим тиском, люди звертаються до немоногамних стосунків.

Моногамія – найбільш поширений і схвалюваний вид відносин, але відкриті відносини набагато поширеніші, ніж вважають люди. Так, в Північній Америці на їхню частку припадає від 3-7%.

Моногамія не впливає на рівень щастя у стосунках

У дослідженні група авторів спілкувалася з 200 учасниками, які перебувають в моногамних відносинах, і 140 учасниками у відкритих відносинах. Обидві групи відповідали на питання, пов'язані з задоволеністю від стосунків, загальним рівнем щастя та чи не думали вони розійтися і т.д.

Раніше дослідження показали, що багато людей оцінюють відкриті відносини скоріше негативно. Деякі вважають їх аморальними, інші прирівнювали до обману і до сексуальної одержимості, а також думають, що вони не дають достатнього задоволення.

Результати дослідження показали, що люди в відкритих відносинах мали такий же рівень задоволеності відносинами, сексуального та психологічного задоволення, як і люди в моногамних відносинах. Сексуальна мотивація виявилася найсерйознішим прогностичним фактором задоволеності незалежно від виду відносин. Це пов'язано з тим, що сексуальна задоволеність тісно пов'язана з нашими психологічними потребами.