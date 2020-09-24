Ученый из США определил самый счастливый и печальный период в жизни человека. Оказалось, что самыми счастливыми люди являются в возрасте 18-20 лет.

Профессор экономики Дэвид Бленчфловер из Дартмутского колледжа США выяснил, что после 18-летнего возраста человек чувствует себя счастливым по U-образной кривой. Его работа опубликована на сайте Национального бюро экономических исследований.

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Ученый обработал данные из 132 стран. Из них только 37 считаются развитыми,а остальные 95-развивающимися.

Уравняв все исследования на эту тему, Бленчфловер выяснил, что по всему миру люди чувствуют себя наиболее несчастными примерно в период с 47-60 лет.

При этом украинцы чувствуют себя несчастными уже с 43 лет. Правда, это касается только женщин, ведь наши мужчины входят в "несчастный период" в 44 года. Такая же статистика в Бразилии, Сингапуре и Китае. А вот в Австралии, Канаде, Дании и Финляндии люди в основном начинают сильно грустить в 48-летнем возрасте.

Во время анализа исследователь учел занятость респондентов, уровень их образования и наличие романтических отношений.

Траектория справедлива для стран с высокой и малой средней зарплатой, а также более длинной и короткой продолжительностью жизни,

– пояснил профессор.

К слову, пожилые люди в возрасте от 60 лет становятся счастливее и к 70 годам достигают наибольшего удовлетворения жизнью. Но эта удовлетворенность жизни возникает вследствие биохимических процессов в организме, а не из-за изменения социально-культурных условий.