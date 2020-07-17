Молекулярні біологи з США відкрили ключові механізми старіння. Виділивши два окремих шляхи, які проходять клітини в ході вікових змін, вони розробили новий спосіб генетичного програмування цих процесів, який дозволить збільшити тривалість життя.

Термін життя людини визначається швидкістю старіння окремих клітин. Щоб дізнатись, як швидко старіють клітини, вчені з Каліфорнійського університету Сан-Дієго проводили дослідження на дріжджах Saccharomyces cerevisiae. Дослідники виявили, що клітини з однаковим генетичним матеріалом і в тому ж середовищі можуть старіти зовсім по-різному, з різною молекулярною і клітинною траєкторією, пише Phys.org.

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Два шляхи старіння клітин

Використавши мікрогідродінаміку, комп'ютерне моделювання та інші методи, дослідники виявили, що приблизно половина клітин старіють в процесі поступового зниження стабільності ядерця, регіону в ядерній ДНК, де виробляються основні компоненти білкових "фабрик". А інша половина старіє в результаті дисфункції мітохондрій, енергетичних станцій клітини.

Клітина вступає на один з цих двох шляхів ще в молодості, і слід йому до смерті. У спробі розібратися, яким чином клітина обирає шлях, вчені ідентифікували молекулярні процеси, що лежать в основі кожного маршруту і виявили молекулярну схему, яка контролює старіння клітини.

Процесами можна управляти

До того ж вчені зрозуміли, що можуть керувати і оптимізувати процес старіння. Комп'ютерне моделювання допомогло їм перепрограмувати головну молекулярну схему, модифікуючи її ДНК, і створити новий маршрут старіння зі збільшеною тривалістю життя.

Тепер дослідники мають намір протестувати свою модель в складних організмах, а потім і на клітинах людини. Крім того, вони планують розробити хімічні препарати, здатні збільшити тривалість життя.