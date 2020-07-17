Молекулярные биологи из США открыли ключевые механизмы старения. Выделив два отдельных пути, которые проходят клетки в ходе возрастных изменений, они разработали новый способ генетического программирования этих процессов, который позволит увеличить продолжительность жизни.

Срок жизни человека определяется скоростью старения отдельных клеток. Чтобы узнать, как быстро стареют клетки, ученые из Калифорнийского университета Сан-Диего проводили исследования на дрожжах Saccharomyces cerevisiae. Исследователи обнаружили, что клетки с одинаковым генетическим материалом и в той же среде могут стареть совершенно по-разному, с разной молекулярной и клеточной траекторией, пишет Phys.org.

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Два пути старения клеток

Использовав микрогидродинамику, компьютерное моделирование и другие методы, исследователи обнаружили, что примерно половина клеток стареют в процессе постепенного снижения стабильности ядрышки, региона в ядерной ДНК, где производятся основные компоненты белковых "фабрик". А другая половина стареет в результате дисфункции митохондрий, энергетических станций клетки.

Клетка вступает на один из этих двух путей еще в молодости, и следует ему до смерти. В попытке разобраться, каким образом клетка выбирает путь, ученые идентифицировали молекулярные процессы, лежащие в основе каждого маршрута и выявили молекулярную схему, которая контролирует старение клетки.

Процессами можно управлять

К тому же ученые поняли, что могут управлять и оптимизировать процесс старения. Компьютерное моделирование помогло им перепрограммировать главную молекулярную схему, изменяя ее ДНК, и создать новый маршрут старения с увеличенной продолжительностью жизни.

Теперь исследователи намерены протестировать свою модель на сложных организмах, а затем и на клетках человека. Кроме того, они планируют разработать химические препараты, способные увеличить продолжительность жизни.