Науковці виявили, що віагра корисна не лише для покращення еректильної дисфункції, а й для роботи мозку.

Вчені Гарвардської медичної школи й Кембридзького університету вважають, що препарати для лікування еректильної дисфункції можуть покращити здатність роботи мозку. Дослідження опубліковане у науковому журналі PNAS.

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Вони пояснили, що окрім основної своєї функції, віагра ще й очищає токсичні неправильно згорнуті білки, які пов'язані з такими нейродегенеративними хворобами, як Альцгеймера і Паркінсона.

Аналіз показує на новий підхід до боротьби з основною причиною багатьох нейродегенеративних захворювань, а також деяких рідкісних захворювань серця і м'язів, які пов'язані з накопиченням неправильно згорнутих внутрішньоклітинних білків,

– заявили вчені.

Як проводилось дослідження

Перше дослідження проводили на людських клітинах. Вчені виявили, що інгібітор ферменту PDE5 підвищує рівень молекул, які допомагають регуляторному білку ебіквітину. Це означає, що такі препарати, як віагра, можуть посилити активність протеасоми та допомогти організму більш ефективно знищувати та виводити токсичні білки, які можуть бути пов'язані з хворобами мозку.

Після цього фахівці дослідили, чи може використання цього механізму допомогти очистити токсичні білки у зебрафій, яких генетично спроєктувати для моделювання надмірного накопичення білків, пов’язаних із хворобою Гантінгтона та хворобою Альцгеймера.

Під час експериментів виявилось, що активність протеасоми завдяки цьому механізму безпечно та ефективно посилюється, а накопичення токсичних білків зменшується.

Вчені зазначили, що хоч це і перспективні результати, віагру не можна вважати препаратом для лікування хвороби Альцгеймера поки не будуть проведені масштабніші дослідження.