Ученые обнаружили, что виагра полезна не только для улучшения эректильной дисфункции, но и для работы мозга.

Ученые Гарвардской медицинской школы и Кембриджского университета считают, что препараты для лечения эректильной дисфункции могут улучшить способность работы мозга. Исследование опубликовано в научном журнале PNAS.

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Они объяснили, что кроме основной своей функции, виагра еще и очищает токсичные неправильно свернутые белки, связанные с такими нейродегенеративными болезнями, как Альцгеймера и Паркинсона.

Анализ показывает новый подход к борьбе с основной причиной многих нейродегенеративных заболеваний, а также некоторых редких заболеваний сердца и мышц, связанных с накоплением неправильно свернутых внутриклеточных белков,

– заявили ученые.

Как проводилось исследование

Первое исследование проводили на человеческих клетках. Ученые обнаружили, что ингибитор фермента PDE5 повышает уровень молекул, которые помогают регуляторному белку убиквитину. Это означает, что такие препараты, как виагра, могут усилить активность протеасомы и помочь организму более эффективно уничтожать и выводить токсичные белки, которые могут быть связаны с болезнями мозга.

После этого специалисты исследовали, может ли использование этого механизма помочь очистить токсичные белки в зебрафий, которые генетически спроектировали для моделирования чрезмерного накопления белков, связанных с болезнью Хантингтона и болезнью Альцгеймера.

Во время экспериментов оказалось, что активность протеасомы благодаря этому механизму безопасно и эффективно усиливается, а накопление токсичных белков уменьшается.

Ученые отметили, что хоть это и перспективные результаты, виагру нельзя считать препаратом для лечения болезни Альцгеймера пока не будут проведены масштабные исследования.