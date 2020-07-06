Маленькі діти з сімей, які володіють собаками, мають краще соціальне та емоційне самопочуття, ніж діти з тих сімей, у яких немає собаки.

Група дослідників з Університету Західної Австралії та Інституту Telethon Kids використала дані з анкет 1646 домогосподарств, у яких є діти віком від двох до п'яти років. Дослідження опубліковане у журналі Pediatric Research.

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Щоб вивчити соціальний та емоційний розвиток дітей та його зв’язок із наявністю собаки в родині, автори роботи проаналізували дані, зібрані між 2015 та 2018 роками у рамках дослідження "Ігрові простори та середовища для фізичної активності дітей". Під час дослідження батьки дітей віком від двох до п’яти років заповнювали анкету з оцінкою фізичної активності, а також соціального й емоційного розвитку дитини. З 1646 родин, що взяли участь у дослідженні, 686 (42%) володіли собакою.



Діти, які граються з собаками, мають краще самопочуття / Фото: Unsplash

Науковці виявили, що діти з тих сімей, які тримають собаку, мають менший ризик виникнення труднощів з емоціями та соціальною взаємодією приблизно 23%, ніж діти з тих сімей, які не мають чотирилапого улюбленця. Окрім того, діти з собаками на 30% менше схильні до антисоціальної поведінки, у них на 40% рідше виникають проблеми взаємодії з іншими дітьми й вони мають на 34% більше шансів провести час з розвагою.

У дітей, які гуляють з собакою принаймні один раз на тиждень, на 36% менше шансів на слабкий соціальний та емоційний розвиток, ніж у тих, хто гуляє зі своєю рідше одного разу на тиждень.

Подальші дослідження, які планують провести науковці, повинні оцінити вплив різних типів тварин на дітей, а також виявити, як прихильність дітей до своїх улюбленців може вплинути на їхній розвиток.