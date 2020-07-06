Маленькие дети из семей, владеющих собаками, имеют лучшее социальное и эмоциональное самочувствие, чем дети из тех семей, у которых нет собаки.

Группа исследователей из Университета Западной Австралии и Института Telethon Kids использовала данные из анкет 1646 домохозяйств, у которых есть дети в возрасте от двух до пяти лет. Исследование опубликовано в журнале Pediatric Research.

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Чтобы изучить социальное и эмоциональное развитие детей и их связь с наличием собаки в семье, авторы работы проанализировали данные, собранные между 2015 и 2018 годами в рамках исследования "Игровые пространства и среды для физической активности детей". В ходе исследования родители детей в возрасте от двух до пяти лет заполняли анкету с оценкой физической активности, а также социального и эмоционального развития ребенка. Из 1646 семей, принявших участие в исследовании, у 686 (42%) была собака.

Дети, которые играют с собаками, имеют лучшее самочувствие / Фото: Unsplash

Ученые обнаружили, что дети из тех семей, которые держат собаку, имеют меньший риск возникновения трудностей с эмоциями и социальным взаимодействием примерно на 23%, чем дети из тех семей, у которых нет четвероногого любимца. Кроме того, дети с собаками на 30% меньше подвержены антисоциальному поведению, у них на 40% реже возникают проблемы взаимодействия с другими детьми и у них на 34% больше шансов провести время с развлечением.

У детей, гуляющих с собакой по крайней мере один раз в неделю, на 36% меньше шансов на слабое социальное и эмоциональное развитие, чем у тех, кто гуляет со своей собакой реже одного раза в неделю.

Дальнейшие исследования, которые планируют провести ученые, должны оценить влияние различных типов животных на детей, а также выявить, как приверженность детей к своим любимцам может повлиять на их развитие.