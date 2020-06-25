Вітиліго – шкірне захворювання, що характеризується пігментацією окремих ділянок шкіри. Причини, що викликають таке захворювання досі не відомі.

25 червня – Всесвітній день вітиліго. Це глобальний захід, метою якого є підвищення обізнаності про вітиліго, невиліковного хронічного захворювання шкіри, про яке існує чимало міфів та стереотипів, пише 24 канал.

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Вітиліго – це досить поширене порушення пігментації, яке проявляється формуванням білих плям на шкірі. Зустрічається з однаковою частотою у чоловіків і жінок. Цей стан може з'явитися в абсолютно будь-якому віці, від самого дитинства до пізньої старості.

Сучасна медицина наголошує: цей стан не є небезпечним для здоров'я і не заразний.



Дівчина з вітиліго стала успішною фотомоделлю / Фото harpersbazaar

Чому з'являється вітиліго

Причина захворювання досі остаточно не з'ясована. Пацієнти часто пов'язують початок вітиліго зі специфічними тригерами: фізична травма, хвороби, сонячні опіки, емоційні стреси, вагітність.

Однак немає перевірених даних, які б свідчили про чіткий взаємозв'язок цих станів. Зараз існує кілька теорій виникнення вітиліго.

Генетична . До 50% людей, які страждають вітиліго мають родичів, також мають це захворювання.

. До 50% людей, які страждають вітиліго мають родичів, також мають це захворювання. Аутоімунна . У хворих з вітиліго підвищена частота супутніх аутоімунних захворювань, таких як: аутоімунний тиреоїдит, цукровий діабет 1 типу, системний червоний вовчак, розсіяний склероз, псоріаз.

. У хворих з вітиліго підвищена частота супутніх аутоімунних захворювань, таких як: аутоімунний тиреоїдит, цукровий діабет 1 типу, системний червоний вовчак, розсіяний склероз, псоріаз. У зв'язку з високою частотою аутоімунних щитовидної залози, хворих з вітиліго необхідно обстежити на рівень антитиреоїдних антитіл і оцінювати функціональний стан щитовидної залози.

Теорія оксидативного стресу меланоцитів.

Вірусна.

Нервова.

Теорія механічної відшарування меланоцитів.

Як виглядає вітиліго

Найбільш типово вітиліго виникає депігментованими плямами й бляшками, які не болять, не чешуться та не мають ознак запалення.

Як виявити вітиліго

Діагностика ґрунтується на огляді. Однак, в ряді випадків, необхідно провести огляд під лампою Вуда і дерматоскопію для точної верифікації діагнозу. Іноді, для диференціальної діагностики доводиться вдаватися до біопсії.



Вітиліго не є небезпечним / Фото lifehacker

Лікування вітиліго

Метою лікування є зупинка прогресування захворювання і відновлення пігментації знебарвлених ділянок шкіри. Однак, відповідь на терапію може бути різною у різних пацієнтів.

Терапія розділяється на лікування активного процесу і лікування, спрямоване на відновлення пігментації при стабілізації стану.

Під час прогресування, необхідно використовувати низькі дози оральних кортикостероїдів, в поєднанні з вузькохвильовою фототерапією.

При стабілізації процесу, терапія підбирається в залежності від об'єму ураження шкірного покриву.

Це можуть бути місцеві стероїдні мазі високої або середньої активності. На обличчя рекомендовано використання топічні інгібітори кальциневрину.

Хірургічна терапія вітиліго успішно використовується понад 25 років. Застосовується трансплантація шкіри, волосяних фолікулів або суспензії меланоцитів з кератиноцитами в вогнища депігментації.