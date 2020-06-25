Витилиго – кожное заболевание, характеризующееся пигментацией отдельных участков кожи. Причины, вызывающие такое заболевание, до сих пор не известны.

25 июня – Всемирный день витилиго. Это глобальное мероприятие, целью которого является повышение осведомленности о витилиго, неизлечимого хронического заболевания кожи, о котором существует немало мифов и стереотипов, пишет 24 канал.

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Витилиго – это достаточно распространенное нарушение пигментации, которое проявляется формированием белых пятен на коже. Встречается с одинаковой частотой у мужчин и женщин. Это состояние может появиться в абсолютно любом возрасте, от самого детства до поздней старости.

Современная медицина подчеркивает: это состояние не опасно для здоровья и не заразно.



Девушка с витилиго стала успешной фотомоделью / Фото harpersbazaar

Почему появляется витилиго

Причина заболевания до сих пор окончательно не выяснена. Пациенты часто связывают начало витилиго со специфическими триггерами: физическая травма, болезни, солнечные ожоги, эмоциональные стрессы, беременность.

Однако нет проверенных данных, которые бы свидетельствовали о четкой взаимосвязи этих состояний. Сейчас существует несколько теорий возникновения витилиго.

Генетическая . До 50% людей, страдающих витилиго, имеют родственников, которые также имеют это заболевание.

. До 50% людей, страдающих витилиго, имеют родственников, которые также имеют это заболевание. Аутоиммунная . У больных с витилиго повышенная частота сопутствующих аутоиммунных заболеваний, таких как: аутоиммунный тиреоидит, сахарный диабет 1 типа, системная красная волчанка, рассеянный склероз, псориаз.

. У больных с витилиго повышенная частота сопутствующих аутоиммунных заболеваний, таких как: аутоиммунный тиреоидит, сахарный диабет 1 типа, системная красная волчанка, рассеянный склероз, псориаз. В связи с высокой частотой аутоиммунных заболеваний щитовидной железы, больных с витилиго необходимо обследовать на уровень антитиреоидных антител и оценивать функциональное состояние щитовидной железы.

Теория оксидативного стресса меланоцитов.

Вирусная.

Нервная.

Теория механической отслойки меланоцитов.

Как выглядит витилиго

Наиболее типично витилиго возникает депигментированными пятнами и бляшками, которые не болят, не чешутся и не имеют признаков воспаления.

Как обнаружить витилиго

Диагностика основывается на осмотре. Однако, в ряде случаев, необходимо провести осмотр под лампой Вуда и дерматоскопию для точной верификации диагноза. Иногда, для дифференциальной диагностики приходится прибегать к биопсии.



Витилиго не опасено / фото lifehacker

Лечение витилиго

Целью лечения является остановка прогрессирования заболевания и восстановление пигментации обесцвеченных участков кожи. Однако, ответ на терапию может быть разной у разных пациентов.

Терапия разделяется на лечение активного процесса и лечение, направленное на восстановление пигментации при стабилизации состояния.

Во время прогрессирования необходимо использовать низкие дозы оральных кортикостероидов, в сочетании с узковолновой фототерапией.

При стабилизации процесса, терапия подбирается в зависимости от объема поражения кожного покрова.

Это могут быть местные стероидные мази высокой или средней активности. На лицо рекомендовано использование топические ингибиторы кальциневрина.

Хирургическая терапия витилиго успешно используется более 25 лет. Применяется трансплантация кожи, волосяных фолликулов или суспензии меланоцитов с кератиноцитами в очаги депигментации.