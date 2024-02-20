Хвороби серцево-судинної системи на першому місці серед причин смертності по всьому світу, причому вони відповідають за третину всіх смертей, що становить близько 18 мільйонів людей на рік.

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Нове дослідження вітаміну В3

Хоча за останні десятиліття було досягнуто значного прогресу в пошуку причин цих хвороб, більшість таких факторів залишаються невивченими. Колектив медичних фахівців із США під керівництвом Стенлі Хейзена із Клівлендської клініки в Огайо вирішив приділити увагу цій проблемі. Попередні дослідження вказували на те, що одним із можливих факторів можуть бути метаболіти – продукти метаболізму в клітинах, тканинах та органах.

Дослідники вивчили зразки крові 2331 дорослої людини у США та 832 у Європі, які вирішили пройти діагностику серцево-судинної системи. Потім дослідники аналізували ці зразки на наявність метаболітів і протягом трьох років стежили за випадками серцевих захворювань, таких як інфаркти та інсульти, у пацієнтів.

Вітамін В3 підвищує ризик інсульту та інфаркту

У ході дослідження було виявлено, що люди зі збільшеним вмістом метаболіту 4PY мають інсульт та інфаркт на 60% частіше, ніж пацієнти з нижчим рівнем цього метаболіту. Молекула 4PY утворюється під час обробки організмом надлишку нікотинової кислоти, вітаміну групи B3.

Додаткові тести на гризунах показали, що надлишок 4PY може спричинити запалення кровоносних судин, що своєю чергою може спровокувати розвиток серцево-судинних захворювань.

Люди все більше споживають вітаміну В3

Вітамін B3 часто виявляється у підвищених концентраціях у людей, оскільки він присутній у багатьох продуктах, включаючи насіння, боби, цільнозернові продукти, зелень. Протягом багатьох десятиліть у США, Великобританії та понад 50 інших країн харчі, такі як борошно, крупи та овес, збагачують вітаміном B3 для запобігання хворобам, пов'язаним з браком цієї речовини.

Останнім часом стають все більш популярними добавки на основі нікотинової кислоти, які використовуються як засіб проти старіння. Вважається, що вітамін B3 підвищує когнітивні функції, збільшує клітинну енергію та уповільнює процеси старіння. Також нікотинову кислоту часто призначають для зниження рівня небажаного холестерину в крові.

Основний висновок нашого дослідження в тому, що не варто повністю виключати прийом нікотинової кислоти, тому що це неможливо, але варто вказати, що додаткове збагачення борошна і круп ніацином у США та інших країнах не призведе до добрих результатів,

– зазначив Хейзен.

Автори стверджують, що результати їхньої роботи будуть основою для нового терапевтичного підходу, за допомогою якого можна буде попереджати або знижувати запалення кровоносних судин. Це також допоможе розробити нові методи діагностики серцево-судинних захворювань.