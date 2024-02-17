За різними даними, труднощі зі спілкуванням після інсульту мають кожна третя або п'ята людина. Зазвичай розвивається афазія – складний мовний та комунікативний розлад, який виникає через ушкодження мовних центрів мозку.

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Від чого залежить втрата мови після інсульту

При афазії у людини можуть бути проблеми з мовою, розумінням, читанням та письмом. Афазія не впливає інтелект. Але при цьому людина не може висловлювати свої думки. Ступінь вираженості афазії у всіх різна.

Те, наскільки швидко відновиться мова після інсульту, залежить від:

Області ураження головного мозку та ступеня тяжкості.

Вік людини.

Інших проблем зі спілкуванням, крім афазії, наприклад, дизартрії, слабкості м'язів, які беруть участь у мові.

Мотивації людини з афазією, його сім'ї та друзів.

Емоційного та психологічного стану людини.

Чим раніше розпочати реабілітацію, тим більше шансів відновити втрачені здібності та навички. Зазвичай терапія починається через 24 – 48 годин після інсульту.

Як повернути мову після інсульту

Реабілітаційна програма залежить від загального стану здоров'я та проблем із мовою чи соціальними навичками. Перед початком терапії логопед оцінює, які аспекти мови викликають у людини найбільші труднощі. Лікар також спілкується із сім'єю, щоб визначити, з чим пов'язані проблеми людини, з розумінням мови чи здатністю висловлювати свої думки.

Деяким людям після інсульту потрібна багатогодинна мовна терапія, а іншим – короткі та менш інтенсивні заняття. Терапія може бути індивідуальною, груповою або з використанням технологій, наприклад комп'ютерних програм.

Ось що може входити в терапію та допомагати у спілкуванні:

Вправи, що дозволяють посилити контроль над мовними м'язами.

Допоміжні засоби комунікації, буквені таблиці та засоби голосового зв'язку. Останні використовують згенерований комп'ютером голос, який відтворює повідомлення вголос.

Альтернативні методи спілкування, наприклад жести, письмо, малювання, а також комунікаційні діаграми – великі сітки з літерами, словами або зображеннями. Вони допомагають людині з афазією вказати на слово або букву, щоб інші могли зрозуміти, що вона хоче сказати.

Звичайні зміни відбуваються вже у першому тижні та місяці після інсульту. Але помітні поліпшення можуть з'явитися лише за кілька років чи навіть десятиліть.