По разным данным, трудности с общением после инсульта имеют каждый третий или пятый человек. Обычно развивается афазия – сложное речевое и коммуникативное расстройство, которое возникает из-за повреждения речевых центров мозга.

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От чего зависит потеря речи после инсульта

При афазии у человека могут быть проблемы с речью, пониманием, чтением и письмом. Афазия не влияет на интеллект. Но при этом человек не может выражать свои мысли. Степень выраженности афазии у всех разная.

То, насколько быстро восстановится речь после инсульта, зависит от:

Области поражения головного мозга и степени тяжести.

Возраст человека.

Других проблем с общением, помимо афазии, например, дизартрии, слабости мышц, участвующих в речи.

Мотивации человека с афазией, его семьи и друзей.

Эмоционального и психологического состояния человека.

Чем раньше начать реабилитацию, тем больше шансов восстановить утраченные способности и навыки. Обычно терапия начинается через 24 – 48 часов после инсульта.

Как вернуть речь после инсульта

Реабилитационная программа зависит от общего состояния здоровья и проблем с языком или социальными навыками. Перед началом терапии логопед оценивает, какие аспекты речи вызывают у человека наибольшие трудности. Врач также общается с семьей, чтобы определить, с чем связаны проблемы человека, с пониманием речи или способностью выражать свои мысли.

Некоторым людям после инсульта нужна многочасовая языковая терапия, а другим – короткие и менее интенсивные занятия. Терапия может быть индивидуальной, групповой или с использованием технологий, например компьютерных программ.

Вот что может входить в терапию и помогать в общении:

Упражнения, позволяющие усилить контроль над речевыми мышцами.

Вспомогательные средства коммуникации, буквенные таблицы и средства голосовой связи. Последние используют сгенерированный компьютером голос, который воспроизводит сообщение вслух.

Альтернативные методы общения, например жесты, письмо, рисование, а также коммуникационные диаграммы – большие сетки с буквами, словами или изображениями. Они помогают человеку с афазией указать на слово или букву, чтобы другие могли понять, что он хочет сказать.

Обычно изменения происходят уже в первой неделе и месяце после инсульта. Но заметные улучшения могут появиться только через несколько лет или даже десятилетий.