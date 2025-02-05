В материале 24 Канала мы проанализируем, как формируется цена на медикаменты, какие реальные пути ее снижения и почему европейский опыт нужно внедрять комплексно.

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Кто формирует цену

Исследование структуры формирования цен на лекарства показывает такое распределение между участниками рынка:

базовую стоимость препарата – около 72% – формируют производители;

дистрибьюторы – до 10%;

аптеки – ориентировочно 18%.

"Ключевое ценовое влияние оказывают импортеры лекарств и производители", – подтверждает финансовый аналитик Алексей Кущ, опираясь на данные аналитической компании Proxima Research, которая специализируется на исследовании фармрынка.

Именно на уровне производства закладывается тот ценовой базис, который потом определяет конечную стоимость препарата.

Украина vs Европа: мифы и реальность

В Европейском Союзе действует комплексная система поддержки доступности лекарств. Ее основа – реимбурсация (механизм полного или частичного возмещения стоимости) и развитое медицинское страхование. Результат – пациент часто платит только часть стоимости или получает лекарства бесплатно.

Однако базовые цены на лекарства в Украине оказываются ниже:

84% безрецептурных препаратов стоят дешевле, чем в Европе.

Для рецептурных лекарств показатель составляет 78%.

Средняя цена упаковки в Украине на 30% ниже европейской.

Председатель общественного союза "ФАРМУКРАИНА" Татьяна Котляр отмечает: "Маркетинговые исследования доказывают, что утверждение [о заоблачных ценах на лекарства в Украине] манипулятивные".

Показательный пример: популярный обезболивающий препарат в Украине стоит 189 – 345 гривен за упаковку на 24 капсулы, а в Европе – от 7,39 евро или 322,10 грн за упаковку на 20 капсул, сообщает УНН. Разница в том, что европейский потребитель часто платит меньше благодаря компенсациям.

Яркий пример – Нимесил [...] В Польше его цена действительно меньше, чем у нас, но по одной простой причине. Нимесил в Польше входит в перечень лекарств, цену на которые компенсирует государство,

– объясняет президент Всеукраинского совета прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

Ключевое отличие – масштаб реимбурсации. В Украине возмещается в 30 раз меньше препаратов, чем в странах ЕС.

Риски чрезмерного регулирования

Одним из ключевых механизмов оптимизации цен на лекарства являются маркетинговые договоры между производителями и аптеками. Благодаря этим соглашениям аптеки получают от производителей дополнительные скидки, которые позволяют снижать конечную цену для потребителей. Однако новые законодательные инициативы предлагают существенно ограничить или полностью запретить такие договоры.

Маркетинг в аптечной сфере – это [механизм] снижения цены. Средства от маркетинга составляют в бюджете 10% и даже больше. При этом бюджеты уже перегружены расходами на аренду, коммунальные услуги, генераторы и т.д,

– объясняет экономист Александр Охрименко.

По словам эксперта, отмена маркетинговых договоров приведет к тому, что малые аптеки станут убыточными и будут вынуждены закрыться, а большие прекратят предлагать эффективные импортные лекарства, поскольку без маркетинговых средств, которые позволяют снижать розничные цены на дорогие препараты, спрос на них существенно снизится.

Пути к реальному удешевлению

Исполнительный директор БФ "Пациенты Украины" Инна Иваненко предлагает альтернативный подход: "Наиболее эффективным методом снижения цен является содействие конкуренции между производителями. Искусственное регулирование рынка за счет ценовых ограничений – неэффективно, Украина уже имела такой опыт".

Эксперты выделяют два ключевых механизма снижения цен:

Договоры управляемого доступа (ДУД) – прямые переговоры государства с производителями о закупках по оптимальным ценам. Расширение программы "Доступные лекарства" – увеличение количества препаратов в системе реимбурсации.

"Реального удешевления цен можно достичь благодаря расширению программы "Доступные лекарства"", – подытоживает Алексей Кущ.

Анализ показывает, что оптимальное функционирование фармацевтического рынка зависит от баланса между экономической эффективностью и социальной доступностью. Эксперты рекомендуют сосредоточиться на развитии механизмов государственной поддержки и стимулировании конкуренции между производителями, которые формируют основную долю в структуре цены.