Болезни сердечно-сосудистой системы на первом месте среди причин смертности по всему миру, причем они отвечают за треть всех смертей, что составляет около 18 миллионов человек в год.

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Новое исследование витамина В3

Хотя за последние десятилетия был достигнут значительный прогресс в поиске причин этих болезней, большинство таких факторов остаются неизученными. Коллектив медицинских специалистов из США под руководством Стэнли Хейзена из Кливлендской клиники в Огайо решил уделить внимание этой проблеме. Предыдущие исследования указывали на то, что одним из возможных факторов могут быть метаболиты – продукты метаболизма в клетках, тканях и органах.

Исследователи изучили образцы крови 2331 взрослого человека в США и 832 в Европе, которые решили пройти диагностику сердечно-сосудистой системы. Затем исследователи анализировали эти образцы на наличие метаболитов и в течение трех лет следили за случаями сердечных заболеваний, таких как инфаркты и инсульты, у пациентов.

Витамин В3 повышает риск инсульта и инфаркта

В ходе исследования было обнаружено, что люди с увеличенным содержанием метаболита 4PY имеют инсульт и инфаркт на 60% чаще, чем пациенты с более низким уровнем этого метаболита. Молекула 4PY образуется при обработке организмом избытка никотиновой кислоты, витамина группы B3.

Дополнительные тесты на грызунах показали, что избыток 4PY может вызвать воспаление кровеносных сосудов, что в свою очередь может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Люди все больше потребляют витамина В3

Витамин B3 часто обнаруживается в повышенных концентрациях у людей, поскольку он присутствует во многих продуктах, включая семена, бобы, цельнозерновые продукты, зелень. В течение многих десятилетий в США, Великобритании и более 50 других стран продукты, такие как мука, крупы и овес, обогащают витамином B3 для предотвращения болезней, связанным с недостатком этого вещества.

В последнее время становятся все более популярными добавки на основе никотиновой кислоты, которые используются как средство против старения. Считается, что витамин B3 повышает когнитивные функции, увеличивает клеточную энергию и замедляет процессы старения. Также никотиновую кислоту часто назначают для снижения уровня нежелательного холестерина в крови.

Основной вывод нашего исследования в том, что не стоит полностью исключать прием никотиновой кислоты, потому что это невозможно, но стоит указать, что дополнительное обогащение муки и круп ниацином в США и других странах не приведет к хорошим результатам,

– отметил Хейзен.

Авторы утверждают, что результаты их работы будут основой для нового терапевтического подхода, с помощью которого можно будет предупреждать или снижать воспаление кровеносных сосудов. Это также поможет разработать новые методы диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.