Попри переконливі докази, отримані від метааналізів та рандомізованих контрольованих досліджень, про позитивний вплив приймання вітаміну С на зменшення тривалості та тяжкості застудних захворювань, деякі впливові дослідження створили переконання, що така практика марна.

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Нове дослідження вітаміну С

У попередньому дослідженні автори вивчали вплив вітаміну на симптоми застуди. В цьому дослідженні вони продовжили цю роботу, оцінюючи вплив додаткових доз вітаміну С на тяжкість хвороби. В аналіз розглядали ті випробування, де використовувалися плацебо-контрольовані групи й де випробувані, які були здорові на момент початку випробувань, приймали принаймні 1 грам вітаміну С на день.

Критерії дослідження дозволили вченим дізнатися, як регулярне застосування добавок впливає на застуди, що виникли під час випробування. Мінімальна доза була визначена на основі попередніх досліджень, які вказували на залежність між дозою та реакцією у цьому діапазоні.

Вітаміні С покращує перебіг застуди

Результати метааналізу показали, що приймання добавок із вітаміном С скоротило дні відсутності у школі або на роботі на 15%. У групах, які отримували добавку, також спостерігалося зниження тяжкості застуди на 13%. У всіх 15 порівняннях сукупний позитивний ефект 1 граму або більше вітаміну С становить 15%, що вказує на значне зниження тяжкості захворювання.

Щодо тривалості важких симптомів, аналіз виявив їх зниження при прийманні добавок з вітаміном С на 15 – 26%. При цьому тяжкі симптоми зменшилися, хоча загальна тривалість хвороби не скорочувалася. Також були деякі ознаки того, що ефекти можуть бути сильнішими для чоловіків, порівняно з жінками.