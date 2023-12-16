Несмотря на убедительные доказательства, полученные от метаанализов и рандомизированных контролируемых исследований, о положительном влиянии приема витамина С на уменьшение продолжительности и тяжести простудных заболеваний некоторые влиятельные исследования создали убеждение, что такая практика бесполезна.

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Новое исследование витамина С

В предварительном исследовании авторы изучали влияние витамина на симптомы простуды. В этом исследовании они продолжили работу, оценивая влияние дополнительных доз витамина С на тяжесть болезни. В анализ рассматривали те испытания, где использовались плацебо-контролируемые группы и где испытуемые, которые были здоровы к моменту начала испытаний, принимали по крайней мере 1 грамм витамина С в день.

Критерии исследования позволили ученым узнать, как регулярное применение добавок влияет на простуды, возникшие при испытании. Минимальная доза была определена на основе предыдущих исследований, указывающих на зависимость между дозой и реакцией в этом диапазоне.

Витамини С улучшает течение простуды

Результаты метаанализа показали, что прием добавок с витамином С сократило дни отсутствия в школе или на работе на 15%. В группах, получавших добавку, также наблюдалось понижение тяжести простуды на 13%. Во всех 15 сравнениях совокупный положительный эффект 1 г или более витамина С составляет 15%, что указывает на значительное снижение тяжести заболевания.

Относительно длительности тяжелых симптомов анализ выявил их снижение при приеме добавок с витамином С на 15 – 26%. При этом тяжелые симптомы уменьшились, хотя общая продолжительность заболевания не сокращалась. Также были некоторые признаки того, что эффекты могут быть сильнее для мужчин по сравнению с женщинами.