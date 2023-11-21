Простудой называют группу вирусных инфекций, поражающих верхние дыхательные пути, включая нос, горло, пазухи и трахею. Более 200 различных вирусов могут вызвать это заболевание, причем наиболее распространенным считается риновирус.

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У взрослых простуда обычно возникает примерно три – четыре раза в год, в то время как маленькие дети подвержены этому заболеванию более четырех раз в год. Это связано с тем, что детский организм сталкивается с разными возбудителями впервые и еще не успел выработать устойчивость к ним.

Характерные симптомы простуды включают насморк, заложенность носа, боль или перение в горле, кашель, чихание, слабость, сонливость, головные боли и легкую миалгию (боль в мышцах). Также часто наблюдается повышение температуры тела обычно до 38,5 градуса по Цельсию.

Люди не болеют холодом

Вопреки общепринятому мнению, простуды не связаны непосредственно с холодом. Вспышки этих заболеваний чаще происходят осенью и зимой, в период холодного времени года. Однако влияние погоды здесь скорее косвенным фактором.

Зимой включают в себя отопление, что приводит к сухости воздуха. Этот фактор негативно влияет на слизистые дыхательных путей, делая их более уязвимыми перед вирусами.

Холодное время года также приводит к тому, что люди чаще находятся в закрытых помещениях. Это создает питательную среду для передачи вирусов, особенно в плохо проветриваемых и сухих помещениях, таких как кафе или офисы.

Как не заболеть

Основную роль играют факторы образа жизни и соблюдения правил гигиены: Мытье рук. Мойте руки с мылом в течение 20 секунд как можно чаще. По меньшей мере каждый раз, когда возвращаетесь с улицы, и перед каждым приемом пищи.

Мойте руки с мылом в течение 20 секунд как можно чаще. По меньшей мере каждый раз, когда возвращаетесь с улицы, и перед каждым приемом пищи. Дезинфицируйте поверхности , к которым часто прикасаетесь, например, к рабочему столу.

, к которым часто прикасаетесь, например, к рабочему столу. Старайтесь не трогать лицо немытыми руками.

немытыми руками. Кашляйте и чихайте в бумажную салфетку или сгиб локтя, чтобы обезопасить окружающих и не передать инфекцию.

окружающих и не передать инфекцию. Не пейте из одного стакана или одной бутылки с другими людьми, если они болеют.

с другими людьми, если они болеют. Избегайте близкого контакта с людьми , имеющие симптомы ОРВИ.

, имеющие симптомы ОРВИ. Следуйте рекомендациям по здоровому образу жизни . Разнообразное питание, достаточный уровень физической активности и здоровый сон – лучший рецепт для крепкого иммунитета.

. Разнообразное питание, достаточный уровень физической активности и здоровый сон – лучший рецепт для крепкого иммунитета. Вакцинируйтесь. Грипп и COVID-19 чаще протекают тяжелее, чем простая ОРВИ. Прививки помогут снизить вероятность заболеть и облегчить симптомы заболевания, избежать осложнений. Что не поможет

Вокруг темы профилактики простуды существует множество мифов. Часто люди полагаются на те способы, которые не работают или могут сделать только хуже: