Застудою називають групу вірусних інфекцій, що вражають верхні дихальні шляхи, включаючи ніс, горло, пазухи та трахею. Понад 200 різних вірусів можуть викликати це захворювання, причому найпоширенішим вважається риновірус.

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У дорослих застуда зазвичай виникає приблизно три – чотири рази на рік, у той час, як маленькі діти схильні до цього захворювання понад чотири рази на рік. Це повʼязано з тим, що дитячий організм стикається з різними збудниками вперше і ще не встиг виробити стійкість до них.

Характерні симптоми застуди включають нежить, закладеність носа, біль або першіння в горлі, кашель, чхання, слабкість, сонливість, головний біль та легку міалгію (біль у м'язах). Також часто спостерігається підвищення температури тіла, зазвичай до 38,5 градусів за Цельсієм.

Люди не хворіють від холоду

Всупереч загальноприйнятій думці, застуди не пов'язані безпосередньо з холодом. Спалахи цих захворювань частіше відбуваються восени та взимку, в період холодної пори року. Проте вплив погоди тут є скоріше непрямим чинником.

Взимку включають опалення, що призводить до сухості повітря. Цей чинник негативно впливає на слизові оболонки дихальних шляхів, роблячи їх уразливішими перед вірусами.

Холодна пора року також призводить до того, що люди частіше перебувають у закритих приміщеннях. Це створює сприятливе середовище для передачі вірусів, особливо в погано провітрюваних та сухих приміщеннях, таких як кафе чи офіси.

Як не захворіти

Основну роль відіграють фактори способу життя та дотримання правил гігієни: Миття рук. Мийте руки з милом протягом 20 секунд якнайчастіше. Щонайменше щоразу, коли повертаєтеся з вулиці, і перед кожним прийомом їжі.

Мийте руки з милом протягом 20 секунд якнайчастіше. Щонайменше щоразу, коли повертаєтеся з вулиці, і перед кожним прийомом їжі. Дезінфікуйте поверхні , до яких часто торкаєтесь, наприклад, робочий стіл.

, до яких часто торкаєтесь, наприклад, робочий стіл. Намагайтеся не чіпати обличчя немитими руками.

немитими руками. Кашляйте та чхайте у паперову серветку або згин ліктя , щоб убезпечити оточуючих та не передати інфекцію.

, щоб убезпечити оточуючих та не передати інфекцію. Не пийте з однієї склянки або однієї пляшки з іншими людьми, якщо вони хворіють.

з іншими людьми, якщо вони хворіють. Уникайте близького контакту з людьми , які мають симптоми ГРВІ.

, які мають симптоми ГРВІ. Дотримуйтесь рекомендацій щодо здорового способу життя . Різноманітне харчування, достатній рівень фізичної активності та здоровий сон – найкращий рецепт для міцного імунітету.

. Різноманітне харчування, достатній рівень фізичної активності та здоровий сон – найкращий рецепт для міцного імунітету. Вакцинуйтесь. Грип та COVID-19 частіше протікають важче, ніж проста ГРВІ. Щеплення допоможуть знизити ймовірність захворіти та полегшити симптоми захворювання, уникнути ускладнень. Що не допоможе

Навколо теми профілактики застуди існує багато міфів. Часто люди покладаються на ті способи, які не працюють або можуть зробити лише гірше: