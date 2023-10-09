Причини та симптоми внутрішньочерепного тиску

Підвищитись внутрішньочерепний тиск може при надмірному утворенні спинномозкової рідини, тромбозах вен мозку, травмах, крововиливі в мозок, інфекціях мозкових оболонок та інших станах. Іноді причину виявити не вдається.

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Симптоми внутрішньочерепного тиску:

головний біль, який посилюється в горизонтальному положенні, при чханні, напруженні, турбує вранці при пробудженні, супроводжується нудотою та блюванням;

порушення зору, двоїння в очах;

загальна слабкість, сонливість.

Діагностика внутрішньочерепного тиску

Попри те, що, за статистикою, внутрішньочерепна гіпертензія зустрічається нечасто – в однієї людини зі 100 000, цей діагноз встановлюють багатьом дітям та дорослим, які скаржаться на часті головні болі.

За підтвердження діагнозу часто приймають уповільнення венозного відтоку судин шиї на ультразвуковій доплерографії. Досі застосовують для обстеження застарілі та не інформативні методики – ехоенцефалографію та реоенцефалографію. Насправді підтвердити чи виключити діагноз можна тільки такими дослідженнями:

оцінка рухів очей та оцінка стану очного дна – при внутрішньочерепні гіпертензії змінюється диск зорового нерва та офтальмолог бачить це при огляді;

КТ або МРТ-головного мозку – використовуються в основному для виключення пухлин, тромбів та інших станів, що спричиняють симптоми;

люмбальна пункція – прокол спинномозкової оболонки між поперековими хребцями з вимірюванням тиску спинномозкової рідини.

Якщо набряку диска зорового нерва немає, а головний біль непостійний, не сильніший у ранковий час або при напруженні, немає нудоти та блювання, а лікар не пропонує госпіталізацію, але озвучує цей діагноз – варто розпитати його про аргументи на користь внутрішньочерепної гіпертензії.

На жаль, цей стан "знаходять" надто часто при головному болі з нудотою, особливо якщо у людини була травма голови.