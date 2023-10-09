Причины и симптомы внутричерепного давления

Повышение внутричерепного давления может при чрезмерном образовании спинномозговой жидкости, тромбозах вен мозга, травмах, кровоизлиянии в мозг, инфекциях мозговых оболочек и других состояниях. Иногда причину выявить не удается.

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Симптомы внутричерепного давления:

головная боль, которая усиливается в горизонтальном положении, при чихании, напряжении, беспокоит утром при пробуждении, сопровождается тошнотой и рвотой;

нарушение зрения, двоение в глазах;

общая слабость, сонливость.

Диагностика внутричерепного давления

Несмотря на то, что, по статистике, внутричерепная гипертензия встречается нечасто. у одного человека из 100 000 Этот диагноз устанавливают многим детям и взрослым, которые жалуются на частые головные боли.

При подтверждении диагноза часто принимают замедление венозного оттока сосудов шеи на ультразвуковой допплерографии. До сих пор применяют для обследования устаревшие и не информативные методики – эхоэнцефалографию и реоэнцефалографию. На самом деле подтвердить или исключить диагноз можно только такими исследованиями :

оценка движений глаз и оценка состояния глазного дна – при внутричерепной гипертензии меняется диск зрительного нерва и офтальмолог видит это при осмотре;

КТ или МРТ-головного мозга – используются в основном для исключения опухолей, тромбов и других состояний, вызывающих симптомы;

люмбальная пункция – прокол спинномозговой оболочки между поясничными позвонками с измерением давления спинномозговой жидкости.

Если отека диска зрительного нерва нет, а головные боли непостоянны, не сильнее в утренние часы или при напряжении, нет тошноты и рвоты, а врач не предлагает госпитализацию, но озвучивает этот диагноз – стоит расспросить его об аргументах в пользу внутричерепной гипертензии.

К сожалению, это состояние "находят" слишком часто при головной боли с тошнотой, особенно если у человека была травма головы.