У Вінницькій обласній клінічній лікарні імені Миколи Пирогова зафіксували спалах коронавірусної інфекції.

Про це написав глава Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов на своїй сторінці у фейсбуці.

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Спалах коронавірусу в обласній лікарні імені Миколи Пирогова. На 19 годину 27 липня із 294 зразків COVID-19 уже підтверджено 25 випадків, з яких 11 – медичні працівники. 14 – пацієнти,

– повідомив Борзов.

За його словами, Вінниця залишається епіцентром за кількістю хворих в області, де виявлено 1363 випадків. Через це з суботи, 25 липня, хворих на COVID-19 з обласного центру почали возити до Калинівської лікарні.

"Передбачене 81 ліжко для жителів Вінниці – зайняте", – зазначив глава ОДА.

Станом на ранок 28 липня в області від початку епідемії виявили 2627 випадків нової коронавірусної інфекції.