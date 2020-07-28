В Винницкой областной клинической больнице имени Николая Пирогова зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции.

Об этом написал глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов на своей странице в фейсбуке.

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Вспышка коронавируса в областной больнице имени Николая Пирогова. На 19 часов 27 июля из 294 образцов COVID-19 уже подтверждено 25 случаев, из которых 11 – медицинские работники, 14 – пациенты,

– сообщил Борзов.

По его словам, Винница остается эпицентром по количеству больных в области, где выявлено 1 363 случая. Поэтому с субботы, 25 июля, больных COVID-19 из областного центра начали возить в Калиновскую больницу.

"Предусмотренная 81 кровать для жителей Винницы – занята", – отметил глава ОГА.

По состоянию на утро 28 июля в области с начала эпидемии обнаружили 2 627 случаев новой коронавирусной инфекции.