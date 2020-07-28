В Украине выявили 919 новых случаев заражения COVID-19: актуальная статистика
По состоянию на 28 июля в Украине подтвердили 66 575 случаев заражения коронавирусом. Активными остаются 28 202.
Новые данные опубликованы в Системе мониторинга распространения коронавируса.
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Больше всего случаев заражения зафиксировано на Львовщине – 9 099, за минувшие сутки – 147. К сожалению, число выздоровевших пациентов во Львовской области на сегодня растет медленно. Поэтому количество активных случаев достигает 6 736.
В столице Украины обнаружили за сутки 110 новых случаев инфицирования. По состоянию на 28 июля в Киеве 7 800 подтвержденных случаев.
За предыдущие сутки зафиксировано 13 летальных случаев. На Львовщине умерло наибольшее количество людей – 7.
Количество выздоровевших пациентов в Украине меньше, чем новые подтвержденные случаи. За предыдущие сутки – 622 человека преодолели коронавирус и выздоровели.
Статистика распространения коронавируса в Украине
- Львовская область – 9 099 (+147)
- Киев – 7 800 (+110)
- Ровненская область – 5 784 (+83)
- Черновицкая область – 5 692 (+58)
- Закарпатская область – 4 940 (+66)
- Ивано-Франковская область – 4 224 (+103)
- Волынская область – 3 648 (+32)
- Киевская область – 3 590 (+42)
- Харьковская область – 3 478 (+47)
- Одесская область – 3 031 (+71)
- Тернопольская область – 2 822 (+49)
- Винницкая область – 2 627 (+38)
- Житомирская область – 1 744 (+21)
- Днепропетровская область – 1 334 (+4)
- Хмельницкая область – 1 069 (+10)
- Черкасская область – 906 (+4)
- Донецкая область – 852 (+2)
- Запорожская область – 753 (+3)
- Черниговская область – 726 (+6)
- Кировоградская область – 697 (+2)
- Николаевская область – 562 (+3)
- Сумская область – 454 (+9)
- Полтавская область – 401 (+7)
- Херсонская область – 221 (+1)
- Луганская область – 121 (+1)