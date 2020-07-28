По состоянию на 28 июля в Украине подтвердили 66 575 случаев заражения коронавирусом. Активными остаются 28 202.

Новые данные опубликованы в Системе мониторинга распространения коронавируса.

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Больше всего случаев заражения зафиксировано на Львовщине – 9 099, за минувшие сутки – 147. К сожалению, число выздоровевших пациентов во Львовской области на сегодня растет медленно. Поэтому количество активных случаев достигает 6 736.

В целом с начала эпидемии в Украине коронавирусную инфекцию обнаружили у 66 575 человек. Из них – 36 744 выздоровели. К сожалению, 1 629 пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19. На сегодняшний день болеют 28 202 человека.

В столице Украины обнаружили за сутки 110 новых случаев инфицирования. По состоянию на 28 июля в Киеве 7 800 подтвержденных случаев.

За предыдущие сутки зафиксировано 13 летальных случаев. На Львовщине умерло наибольшее количество людей – 7.

Количество выздоровевших пациентов в Украине меньше, чем новые подтвержденные случаи. За предыдущие сутки – 622 человека преодолели коронавирус и выздоровели.

Статистика распространения коронавируса в Украине