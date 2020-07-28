В Україні виявили 919 нових випадків зараження COVID-19: актуальна статистика
Станом на 28 липня в Україні підтвердили 66 575 випадків зараження коронавірусом. Активними залишаються 28 202.
Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення коронавірусу.
Читайте також Новини про коронавірус 27 липня: ВООЗ збирає екстрену комісію, знайшли рослину, яка вбиває вірус
Найбільше випадків зараження зафіксовано на Львівщині – 9 099, за минулу добу – 147. На жаль, кількість пацієнтів, які одужали, у Львівській області на сьогодні зростає повільно. Тому кількість активних випадків сягає 6 736.
У столиці України виявили за добу 110 нових випадків інфікування. Станом на 28 липня у Києві 7 800 підтверджених випадків.
За попередню добу зафіксовано 13 летальних випадків. На Львівщині померла найбільша кількість людей – 7.
Кількість пацієнтів, які одужали, в Україні є меншою, ніж нові підтверджені випадки. За попередню добу – 622 осіб подолали коронавірус і одужали.
Статистика поширення коронавірусу в Україні
- Львівська область – 9099 (+147)
- Київ – 7800 (+110)
- Рівненська область – 5784 (+83)
- Чернівецька область – 5692 (+58)
- Закарпатська область – 4940 (+66)
- Івано-Франківська область – 4224 (+103)
- Волинська область – 3648 (+32)
- Київська область – 3590 (+42)
- Харківська область – 3478 (+47)
- Одеська область – 3031 (+71)
- Тернопільська область – 2822 (+49)
- Вінницька область – 2627 (+38)
- Житомирська область – 1744 (+21)
- Дніпропетровська область – 1334 (+4)
- Хмельницька область – 1069 (+10)
- Черкаська область – 906 (+4)
- Донецька область – 852 (+2)
- Запорізька область – 753 (+3)
- Чернігівська область – 726 (+6)
- Кіровоградська область – 697 (+2)
- Миколаївська область – 562 (+3)
- Сумська область – 454 (+9)
- Полтавська область – 401 (+7)
- Херсонська область – 221 (+1)
- Луганська область – 121 (+1)