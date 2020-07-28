Станом на 28 липня в Україні підтвердили 66 575 випадків зараження коронавірусом. Активними залишаються 28 202.

Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення коронавірусу.

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Найбільше випадків зараження зафіксовано на Львівщині – 9 099, за минулу добу – 147. На жаль, кількість пацієнтів, які одужали, у Львівській області на сьогодні зростає повільно. Тому кількість активних випадків сягає 6 736.

Загалом з початку епідемії в Україні коронавірусну інфекцію виявили у 66 575 осіб. З них – 36 744 одужали. На жаль, 1 629 пацієнтів померли від ускладнень, викликаних COVID-19. На сьогодні хворіють 28 202 людини.

У столиці України виявили за добу 110 нових випадків інфікування. Станом на 28 липня у Києві 7 800 підтверджених випадків.

За попередню добу зафіксовано 13 летальних випадків. На Львівщині померла найбільша кількість людей – 7.

Кількість пацієнтів, які одужали, в Україні є меншою, ніж нові підтверджені випадки. За попередню добу – 622 осіб подолали коронавірус і одужали.

Статистика поширення коронавірусу в Україні