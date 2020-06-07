У Японії винайшли спеціальну водостійку маску для захисту від коронавірусу, яку можна використовувати в басейні. Розробники стверджують, що маска вже має шалений попит.

Водонепроникна маска насамперед призначена для інструкторів зі шкіл плавання, адже вони постійно перебувають у воді та тісно контактують з іншими людьми, повідомляє The Asahi Shimbun.

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Форма маски нагадує звичайну медичну, але зроблена вона не з тканини, а полівінілхлориду. Уздовж лінії носа маска має жорстке ребро – це для того, аби створити простір для повітря всередині. Під час плавання вода спокійно оминає маску та не відволікає від заняття.



У Японії створили захисну маску для басейну / Фото: The Asahi Shimbun

Розробники зазначили, що маска не пристосована для активних запливів на швидкість.

Ідея створити маску для захисту в басейні спала на думку керівнику компанії "Rockin pool" Дзюньйо Нісігаве. Цікаво, що набір з десяти таких масок коштує близько 270 американських доларів.

У Японії ці засоби захисту замовили вже понад 16 тисяч людей і попит продовжує рости.



Захисна водонепроникна маска на інструкторах з плавання / Фото: The Asahi Shimbun