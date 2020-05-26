Лікарі з Канади наголошують, що навіть тканинні маски стримують поширення коронавірусу, адже блокують викид аерозольних частинок носія в повітря. Вони вважають, що найкраще зробити таку маску з декількома шарами бавовняної тканини.

Було б ідеально, якби маска захищала як і носія, так і його оточення. Але тканинні маски також хороший варіант, адже стримують поширення інфекційних аерозольних частинок, повідомляє Annals of Internal Medicine.

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При носінні таких масок, краплинки не проходять повз тканину і залишаються на внутрішній стороні маски.

До прикладу, маска, яка зроблена з трьох шарів: муслін, фланель та муслін, зменшує поверхневе забруднення і загальну кількість мікроорганізмів на 99%, а бактерії, виділені з дрібніших частинок (аерозолів) на 88–99%.

Наша робота – тільки одна частина складної головоломки. З точки зору виготовлення масок, важливо розуміти, що більша кількість шарів забезпечить більший захист, як внутрішній, так і зовнішній, але ускладнить дихання. З цієї причини носити маску не рекомендується дітям до двох років і людям з ускладненим диханням,

– сказала доцентка Кетрін Клейс.

Зазначимо, що Журналісти 24 каналу зробили порівняльну характеристику всіх захисних масок:

респіратор з клапаном;

тканинна маска (саморобна);

одноразова медична;

багаторазова;

марлева пов'язка.

Дивіться відео від 24 каналу та дізнайтеся, яка маска краще захистить: