Чи можуть саморобні тканинні маски допомогти у боротьбі з поширенням COVID-19
Лікарі з Канади наголошують, що навіть тканинні маски стримують поширення коронавірусу, адже блокують викид аерозольних частинок носія в повітря. Вони вважають, що найкраще зробити таку маску з декількома шарами бавовняної тканини.
Було б ідеально, якби маска захищала як і носія, так і його оточення. Але тканинні маски також хороший варіант, адже стримують поширення інфекційних аерозольних частинок, повідомляє Annals of Internal Medicine.
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При носінні таких масок, краплинки не проходять повз тканину і залишаються на внутрішній стороні маски.
До прикладу, маска, яка зроблена з трьох шарів: муслін, фланель та муслін, зменшує поверхневе забруднення і загальну кількість мікроорганізмів на 99%, а бактерії, виділені з дрібніших частинок (аерозолів) на 88–99%.
Наша робота – тільки одна частина складної головоломки. З точки зору виготовлення масок, важливо розуміти, що більша кількість шарів забезпечить більший захист, як внутрішній, так і зовнішній, але ускладнить дихання. З цієї причини носити маску не рекомендується дітям до двох років і людям з ускладненим диханням,
– сказала доцентка Кетрін Клейс.
Зазначимо, що Журналісти 24 каналу зробили порівняльну характеристику всіх захисних масок:
- респіратор з клапаном;
- тканинна маска (саморобна);
- одноразова медична;
- багаторазова;
- марлева пов'язка.
Дивіться відео від 24 каналу та дізнайтеся, яка маска краще захистить: