В Японии изобрели специальную водостойкую маску для защиты от коронавируса, которую можно использовать в бассейне. Разработчики утверждают, что маска уже имеет бешеный спрос.

Водонепроницаемая маска в первую очередь предназначена для инструкторов из школ плавания, так как они постоянно находятся в воде и тесно контактируют с другими людьми, сообщает The Asahi Shimbun.

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Форма маски напоминает обычную медицинскую, но сделана она не из ткани, а из поливинилхлорида. Вдоль линии носа маска имеет жесткое ребро – это для того, чтобы создать пространство для воздуха внутри. Во время плавания вода спокойно обходит маску и не отвлекает от занятия.



В Японии создали защитную маску для бассейна / Фото: The Asahi Shimbun

Разработчики отметили, что маска не приспособлена для активных заплывов на скорость.

Идея создать маску для защиты в бассейне пришла в голову руководителю компании "Rockin pool" Дзюньё Нисигаве. Интересно, что набор из десяти таких масок стоит около 270 американских долларов.

В Японии эти средства защиты уже заказали более 16 тысяч человек, и спрос продолжает расти.



Защитная водонепроницаемая маска на инструкторах по плаванию / Фото: The Asahi Shimbun