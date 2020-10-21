Вакцинація від грипу – особливо актуальне питання у 2020 році, коли весь світ переживає COVID-19. Детальніше про це – у сюжеті 24 каналу.

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За словами начальника відділу стратегії імунізації Центру громадського здоров'я Олександра Заіки, держава закуповує для українців вакцини, які є обов'язковими відповідно до календаря профілактичних щеплень.

Шляхом вакцинації можна запобігти 10 захворюванням, проти яких є відповідні вакцини. Вони доступні і їх можна зробити в будь-який час, якщо це не зробили раніше,

– розповів він.

Планова вакцинація у дитинстві

Експерти зауважили, що вакцинація проти грипу може значно полегшити ситуацію. Відомо, що до України вже надійшло понад 200 тисяч доз вакцин. Процедура вакцинації для дітей буде безкоштовною, а для дорослого ін'єкція коштуватиме приблизно 300 гривень.



Вакцинація проти грипу може полегшити ситуацію / Скриншот з відео

Проте українці мають пам'ятати не лише про ГРВІ, адже захистити себе за допомогою щеплення можна також від:

кору,

гепатиту В,

туберкульозу,

поліомієліту,

дифтерії,

кашлюка.

Щеплення проти відповідних хвороб важливо робити ще в дитинстві. Начальник відділу стратегії імунізації Центру громадського здоров'я зазначив, що більшість календарних щеплень дитина отримує саме на першому році життя, тому зараз відповідальність є і з боку батьків.

Як мають відбуватись щеплення у дорослих

За словами лікарів, дорослі мають щепитися кожні 10 років. Якщо не пропущено жодної вакцинації у дитинстві, то у дорослому життя потрібно щепитися від дифтерії та правця кожні 10 років.

Міфи про вакцинації

Наразі в Україні активно агітують проти вакцинації. Аутизм, параліч, сепсис, побічний ефект – цими страшними словами кидаються переконані противники щеплень, що дуже діє на емоційно-вразливих батьків. Проте експерти кажуть – це міфи.

Дуже помилково інколи пов'язують саме малюкову смертність з вакцинацією. Тяжких та летальних наслідків, які пов'язані саме з вакцинацією не реєструється взагалі,

– повідомив Олександр Заіка.



Олександр Заіка про наслідки вакцинації / Скриншот з відео

Вимоги перед щепленням

Спеціально готуватись до щеплення не потрібно, єдиною вимогою є нормальна температура та відповідне самопочуття. Незначна реакція на вакцину, за словами експертів, це нормально. Водночас є люди, які не можуть вакцинуватися через стан здоров'я.



Люди не можуть вакцинуватися через стан здоров'я / Скриншот з відео

"Є люди, які мають специфічні медичні протипоказання і не можуть отримати вакцинацію. Однак вони можуть бути захищені завдяки людям, які вчасно вакцинувалися – мовиться про колективний імунітет", – розповів начальник відділу стратегії імунізації Центру громадського здоров'я.

За його словами, якщо вакцинувати понад 95% – то можна запобігти поширенню захворювання. Також експерти запевнили, що щепитися можна протягом всього року не важливо від місяця та епідситуації.