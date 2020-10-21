Вимоги та міфи щодо щеплень: чому лікарі наголошують на важливості вакцинацій проти грипу
Наслідки сезонної епідемії грипу та ГРВІ не можуть спрогнозувати навіть епідеміологи. Якщо 2 епідемії будуть розгортатися одночасно, то їхній перебіг важко передбачити. Тому всі лікарі переконують – робити щеплення необхідно.
Вакцинація від грипу – особливо актуальне питання у 2020 році, коли весь світ переживає COVID-19. Детальніше про це – у сюжеті 24 каналу.
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За словами начальника відділу стратегії імунізації Центру громадського здоров'я Олександра Заіки, держава закуповує для українців вакцини, які є обов'язковими відповідно до календаря профілактичних щеплень.
Шляхом вакцинації можна запобігти 10 захворюванням, проти яких є відповідні вакцини. Вони доступні і їх можна зробити в будь-який час, якщо це не зробили раніше,
– розповів він.
Планова вакцинація у дитинстві
Експерти зауважили, що вакцинація проти грипу може значно полегшити ситуацію. Відомо, що до України вже надійшло понад 200 тисяч доз вакцин. Процедура вакцинації для дітей буде безкоштовною, а для дорослого ін'єкція коштуватиме приблизно 300 гривень.
Вакцинація проти грипу може полегшити ситуацію / Скриншот з відео
Проте українці мають пам'ятати не лише про ГРВІ, адже захистити себе за допомогою щеплення можна також від:
- кору,
- гепатиту В,
- туберкульозу,
- поліомієліту,
- дифтерії,
- кашлюка.
Щеплення проти відповідних хвороб важливо робити ще в дитинстві. Начальник відділу стратегії імунізації Центру громадського здоров'я зазначив, що більшість календарних щеплень дитина отримує саме на першому році життя, тому зараз відповідальність є і з боку батьків.
Як мають відбуватись щеплення у дорослих
За словами лікарів, дорослі мають щепитися кожні 10 років. Якщо не пропущено жодної вакцинації у дитинстві, то у дорослому життя потрібно щепитися від дифтерії та правця кожні 10 років.
Міфи про вакцинації
Наразі в Україні активно агітують проти вакцинації. Аутизм, параліч, сепсис, побічний ефект – цими страшними словами кидаються переконані противники щеплень, що дуже діє на емоційно-вразливих батьків. Проте експерти кажуть – це міфи.
Дуже помилково інколи пов'язують саме малюкову смертність з вакцинацією. Тяжких та летальних наслідків, які пов'язані саме з вакцинацією не реєструється взагалі,
– повідомив Олександр Заіка.
Олександр Заіка про наслідки вакцинації / Скриншот з відео
Вимоги перед щепленням
Спеціально готуватись до щеплення не потрібно, єдиною вимогою є нормальна температура та відповідне самопочуття. Незначна реакція на вакцину, за словами експертів, це нормально. Водночас є люди, які не можуть вакцинуватися через стан здоров'я.
Люди не можуть вакцинуватися через стан здоров'я / Скриншот з відео
"Є люди, які мають специфічні медичні протипоказання і не можуть отримати вакцинацію. Однак вони можуть бути захищені завдяки людям, які вчасно вакцинувалися – мовиться про колективний імунітет", – розповів начальник відділу стратегії імунізації Центру громадського здоров'я.
За його словами, якщо вакцинувати понад 95% – то можна запобігти поширенню захворювання. Також експерти запевнили, що щепитися можна протягом всього року не важливо від місяця та епідситуації.
Вакцинація в Україні: дивіться відео