Последствия сезонной эпидемии гриппа и ОРВИ не могут спрогнозировать даже эпидемиологи. Если 2 эпидемии будут разворачиваться одновременно, то их течение трудно предсказать. Поэтому все врачи убеждают делать прививки необходимо.

Вакцинация от гриппа – особенно актуальный вопрос в 2020 году, когда весь мир переживает COVID-19. Подробнее об этом – в сюжете 24 канала.

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По словам начальника отдела стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Александра Заики, государство закупает для украинцев вакцины, которые являются обязательными в соответствии с календарем профилактических прививок.

Путем вакцинации можно предотвратить 10 заболеваний, против которых есть соответствующие вакцины. Они доступны и их можно сделать в любое время, если это не сделали раньше,

- рассказал он.

Плановая вакцинация в детстве

Эксперты отметили, что вакцинация против гриппа может значительно облегчить ситуацию. Известно, что в Украину уже поступило более 200 тысяч доз вакцин. Процедура вакцинации для детей будет бесплатной, а для взрослого инъекция будет стоить примерно 300 гривен.