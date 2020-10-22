Требования и мифы о прививках: почему врачи отмечают важность вакцинаций против гриппа
Последствия сезонной эпидемии гриппа и ОРВИ не могут спрогнозировать даже эпидемиологи. Если 2 эпидемии будут разворачиваться одновременно, то их течение трудно предсказать. Поэтому все врачи убеждают делать прививки необходимо.
Вакцинация от гриппа – особенно актуальный вопрос в 2020 году, когда весь мир переживает COVID-19. Подробнее об этом – в сюжете 24 канала.
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По словам начальника отдела стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Александра Заики, государство закупает для украинцев вакцины, которые являются обязательными в соответствии с календарем профилактических прививок.
Путем вакцинации можно предотвратить 10 заболеваний, против которых есть соответствующие вакцины. Они доступны и их можно сделать в любое время, если это не сделали раньше,
- рассказал он.
Плановая вакцинация в детстве
Эксперты отметили, что вакцинация против гриппа может значительно облегчить ситуацию. Известно, что в Украину уже поступило более 200 тысяч доз вакцин. Процедура вакцинации для детей будет бесплатной, а для взрослого инъекция будет стоить примерно 300 гривен.
Вакцинация против гриппа может облегчить ситуацию / Скриншот с видео
Однако украинцы должны помнить не только об ОРВИ, ведь защитить себя с помощью прививки можно также от:
- кори,
- гепатита В,
- туберкулеза,
- полиомиелита,
- дифтерии,
- коклюша.
Прививки против соответствующих болезней важно делать еще в детстве. Начальник отдела стратегии иммунизации Центра общественного здоровья отметил, что большинство календарных прививок ребенок получает именно на первом году жизни, поэтому сейчас ответственность есть и со стороны родителей.
Как должны происходить прививки у взрослых
По словам врачей, взрослые должны прививаться каждые 10 лет. Если не пропущено ни одной вакцинации в детстве, то во взрослой жизни нужно прививаться от дифтерии и столбняка каждые 10 лет.
Мифы о вакцинации
Сейчас в Украине активно агитируют против вакцинации. Аутизм, паралич, сепсис, побочный эффект – этими страшными словами бросаются убежденные противники прививок, что очень действует на эмоционально-впечатлительных родителей. Однако эксперты говорят – это мифы.
Очень ошибочно иногда связывают именно младенческую смертность с вакцинацией. Тяжелых и летальных последствий, которые связаны именно с вакцинацией, не регистрируется вообще,
- сообщил Александр Заика.
Александр Заика о последствиях вакцинации / Скриншот из видео
Требования перед прививкой
Специально готовиться к прививке не нужно, единственным требованием является нормальная температура и соответствующее самочувствие. Незначительная реакция на вакцину, по словам экспертов, это нормально. В то же время есть люди, которые не могут вакцинироваться из-за состояния здоровья.
Люди не могут вакцинироваться из-за состояния здоровья / Скриншот с видео
"Есть люди, которые имеют специфические медицинские противопоказания и не могут получить вакцинацию. Однако они могут быть защищены благодаря людям, которые вовремя вакцинировались – речь идет о коллективном иммунитете", – рассказал начальник отдела стратегии иммунизации Центра общественного здоровья.
По его словам, если вакцинировать более 95% – то можно предотвратить распространение заболевания. Также эксперты заверили, что прививаться можно в течение всего года не важно от месяца и эпидситуации.
Вакцинация в Украине: смотрите видео