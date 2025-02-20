Для аналізу впливу 164 факторів навколишнього середовища та генетичних ризиків на 22 вікові захворювання і ризик ранньої смерті дослідники використали дані майже 500 тисяч учасників проєкту UK Biobank. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Medicine, повідомляє 24 Канал.

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Спосіб життя має вирішальне значення

Фактори навколишнього середовища відповідають за 17% варіації ризику смертності, тоді як генетична схильність пояснює менш ніж 2%.

Серед 25 виявлених факторів навколишнього середовища найбільший вплив на смертність і біологічне старіння мають куріння, соціально-економічний статус, фізична активність та умови проживання.

Куріння пов’язане з розвитком 21 захворювання, соціально-економічні фактори (рівень доходу, наявність житла, зайнятість) – 19, а фізична активність впливає на 17 різних хвороб.

23 із виявлених факторів можна скоригувати, що відкриває шляхи для покращення стану здоров’я.

Помітний вплив мають також фактори, які діяли у дитинстві, наприклад, вага у 10 років або куріння матері під час вагітності. Ці аспекти впливають на темпи старіння та ризик передчасної смерті протягом життя (у віковому діапазоні 30 – 80 років).

Найбільший вплив факторів навколишнього середовища виявлений при захворюваннях легень, серця та печінки, тоді як генетичний ризик переважав при деменції та раку молочної залози.

Важливість дослідження

Отримані дані демонструють, що фактори, які можна змінити, відіграють ключову роль у зниженні ризиків для здоров’я. Хоча спадковість має велике значення при деяких захворюваннях, таких як рак або патології мозку, наше дослідження підтверджує можливість зниження ймовірності виникнення хронічних хвороб серця, легень і печінки – основних причин інвалідності та смертності у світі,

– зазначила старша авторка дослідження Професорка Корнелія ван Дуйн.

Для оцінки темпів старіння вчені використали унікальний показник – "годинник старіння", заснований на рівнях білків у крові. Цей метод раніше підтвердив свою ефективність у дослідженні вікових змін в UK Biobank, а також у двох масштабних дослідженнях, проведених у Китаї та Фінляндії.

Дослідження також підкреслює, що, хоча вплив окремих факторів на передчасну смерть може бути незначним, їхній сукупний вплив протягом життя пояснює значну частину випадків.