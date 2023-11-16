Фізичні вправи допоможуть вилікувати імпотенцію

Учасники дослідження в середньому проводили різноманітні аеробні тренування від 30 до 60 хвилин, 3 – 5 разів на тиждень протягом 6 місяців.

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Переваги фізичних тренувань перед медикаментозним лікуванням еректильної дисфункції включають їхню відносну доступність і безпеку, оскільки вправи не супроводжуються побічними ефектами, характерними для багатьох препаратів.

Еректильна дисфункція часто пов'язана із серцево-судинними захворюваннями, саме тому якість статевого життя у чоловіків можна покращити тими самими способами, які сприяють здоров'ю серця та судин, – фізичними вправами.

Що потрібно знати про імпотенцію

Еректильна дисфункція, або імпотенція – стан, при якому людина відчуває труднощі з досягненням ерекції, достатньої для статевого акту. Епізодичні прояви подібних проблем можуть зустрічатися у всіх і зазвичай не викликають занепокоєння. Однак, якщо відсутність ерекції стає постійною, важливо звернутися до лікаря.

Імпотенція може виникнути з різних причин:

Фізіологічні причини:

  • Діабет.
  • Ожиріння.
  • Проблеми з серцем.
  • Високий тиск чи холестерин.
  • Куріння.

Психологічні причини:

  • Стрес.
  • Депресія.
  • Інші психічні стани.

У групі ризику чоловік, який:

  • Має певні захворювання, такі як діабет чи серцеві захворювання.
  • Має зайву вагу.
  • Переніс операцію на передміхуровій залозі або променеву терапію.
  • Зіткнувся з травмами, особливо тими, які торкаються нервів або артерій, що контролюють ерекцію.
  • Приймає певні ліки, такі як антидепресанти, антигістамінні препарати, ліки проти високого тиску, болю або для лікування захворювань передміхурової залози.
  • Має психологічні проблеми, такі як стрес, тривога чи депресія.
  • Зловживає наркотиками, алкоголем чи курить цигарки.