Фізичні вправи допоможуть вилікувати імпотенцію

Учасники дослідження в середньому проводили різноманітні аеробні тренування від 30 до 60 хвилин, 3 – 5 разів на тиждень протягом 6 місяців.

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Переваги фізичних тренувань перед медикаментозним лікуванням еректильної дисфункції включають їхню відносну доступність і безпеку, оскільки вправи не супроводжуються побічними ефектами, характерними для багатьох препаратів.

Еректильна дисфункція часто пов'язана із серцево-судинними захворюваннями, саме тому якість статевого життя у чоловіків можна покращити тими самими способами, які сприяють здоров'ю серця та судин, – фізичними вправами.

Що потрібно знати про імпотенцію

Еректильна дисфункція, або імпотенція – стан, при якому людина відчуває труднощі з досягненням ерекції, достатньої для статевого акту. Епізодичні прояви подібних проблем можуть зустрічатися у всіх і зазвичай не викликають занепокоєння. Однак, якщо відсутність ерекції стає постійною, важливо звернутися до лікаря.

Імпотенція може виникнути з різних причин:

Фізіологічні причини:

Діабет.

Ожиріння.

Проблеми з серцем.

Високий тиск чи холестерин.

Куріння.

Психологічні причини:

Стрес.

Депресія.

Інші психічні стани.

У групі ризику чоловік, який: