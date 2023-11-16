Фізичні вправи допоможуть вилікувати імпотенцію
Учасники дослідження в середньому проводили різноманітні аеробні тренування від 30 до 60 хвилин, 3 – 5 разів на тиждень протягом 6 місяців.
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Переваги фізичних тренувань перед медикаментозним лікуванням еректильної дисфункції включають їхню відносну доступність і безпеку, оскільки вправи не супроводжуються побічними ефектами, характерними для багатьох препаратів.
Еректильна дисфункція часто пов'язана із серцево-судинними захворюваннями, саме тому якість статевого життя у чоловіків можна покращити тими самими способами, які сприяють здоров'ю серця та судин, – фізичними вправами.
Що потрібно знати про імпотенцію
Еректильна дисфункція, або імпотенція – стан, при якому людина відчуває труднощі з досягненням ерекції, достатньої для статевого акту. Епізодичні прояви подібних проблем можуть зустрічатися у всіх і зазвичай не викликають занепокоєння. Однак, якщо відсутність ерекції стає постійною, важливо звернутися до лікаря.
Імпотенція може виникнути з різних причин:
Фізіологічні причини:
- Діабет.
- Ожиріння.
- Проблеми з серцем.
- Високий тиск чи холестерин.
- Куріння.
Психологічні причини:
- Стрес.
- Депресія.
- Інші психічні стани.
У групі ризику чоловік, який:
- Має певні захворювання, такі як діабет чи серцеві захворювання.
- Має зайву вагу.
- Переніс операцію на передміхуровій залозі або променеву терапію.
- Зіткнувся з травмами, особливо тими, які торкаються нервів або артерій, що контролюють ерекцію.
- Приймає певні ліки, такі як антидепресанти, антигістамінні препарати, ліки проти високого тиску, болю або для лікування захворювань передміхурової залози.
- Має психологічні проблеми, такі як стрес, тривога чи депресія.
- Зловживає наркотиками, алкоголем чи курить цигарки.