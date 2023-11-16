Физические упражнения помогут вылечить импотенцию

Участники исследования в среднем проводили разнообразные аэробные тренировки от 30 до 60 минут, 3 – 5 раз в неделю в течение 6 месяцев.

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Преимущества физических тренировок перед медикаментозным лечением эректильной дисфункции включают их относительную доступность и безопасность, поскольку упражнения не сопровождаются побочными эффектами, характерными для многих препаратов.

Эректильная дисфункция часто связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому качество половой жизни у мужчин можно улучшить теми же способами, которые способствуют здоровью сердца и сосудов, – физическими упражнениями.

Что нужно знать об импотенции

Эректильная дисфункция или импотенция – состояние, при котором человек испытывает трудности с достижением эрекции, достаточной для полового акта. Эпизодические проявления подобных проблем могут встречаться у всех и обычно не вызывают беспокойства. Однако, если отсутствие эрекции становится постоянным, важно обратиться к врачу.

Импотенция может возникнуть по разным причинам:

Физиологические причины:

  • Диабет.
  • Ожирение.
  • Проблемы с сердцем.
  • Высокое давление или холестерин.
  • Курение.

Психологические причины:

  • Стресс.
  • Депрессия.
  • Прочие психические состояния.

В группе риска мужчина:

  • Имеет некоторые заболевания, такие как диабет или сердечные заболевания.
  • Имеет лишний вес.
  • Перенес операцию на предстательной железе или лучевую терапию.
  • Столкнулся с травмами, особенно касающимися нервов или артерий, контролирующих эрекцию.
  • Принимает некоторые лекарства, такие как антидепрессанты, антигистаминные препараты, лекарства против высокого давления, боли или для лечения заболеваний предстательной железы.
  • Есть психологические проблемы, такие как стресс, тревога или депрессия.
  • Злоупотребляет наркотиками, алкоголем или курит сигареты.