Проблема лікування ожиріння
Ожиріння — це глобальна проблема, яка вражає понад 1,9 мільярда людей у всьому світі. Попри це, наразі бракує ефективних методів лікування, які б не мали побічних ефектів, таких як діарея, здуття живота та біль у животі, що часто стримує людей від початку лікування.
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Пісок проти ожиріння
Вчені використовували штучний кремнезем – оксид кремнію, який застосовують у виробництві скла та кераміки. Його частинки, які потрапили в ШКТ, заважали жирам та вуглеводам адсорбуватися в організмі.
Пористий кремнезем привертає все більше уваги через його потенціал боротьби з ожирінням, а випробування на людях показали, що це безпечна терапія. Однак досі дослідники не знали, як саме він працює,
– розповів провідний дослідник, доктор Пол Джойс.
Найкраще із завданням справлялися пористі частинки із шириною пір 6 – 10 нанометрів.Побічних ефектів було менше, ніж від популярного засобу лікування ожиріння. Тепер мета вчених – перевірити свій метод на тваринах.
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