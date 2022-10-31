Проблема лечения ожирения

Ожирение – это глобальная проблема, которая поражает более 1,9 миллиарда человек во всем мире. Несмотря на это, в настоящее время не хватает эффективных методов лечения, которые не имели побочных эффектов, таких как диарея, вздутие живота и боль в животе, часто сдерживающая людей с начала лечения.

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Песок против ожирения

Ученые использовали искусственный кремнезем – оксид кремния, применяемый в производстве стекла и керамики. Его попавшие в ЖКТ частицы мешали жирам и углеводам адсорбироваться в организме.

Пористый кремнезем привлекает все больше внимания из-за его потенциала борьбы с ожирением, а испытания на людях показали, что это безопасная терапия. Однако до сих пор исследователи не знали, как именно он работает,

– рассказал ведущий исследователь, доктор Пол Джойс .

Лучше всего с задачей справлялись пористые частицы с шириной пор 6 – 10 нанометров. Побочных эффектов было меньше, чем от популярного средства лечения ожирения. Теперь цель ученых – проверить свой метод на животных.

Как выглядит песок: смотреть видео