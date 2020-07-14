Науковці не знайшли доказів поширеному переконанню, що перегляд порно сприяє розвитку у чоловіків еректильної дисфункції.

Дослідження проводили нейробіологи з американського Інституту Кінсі і Льовенського університету в Бельгії, пише Psychology Today.

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Як проходило дослідження

Команда запросила для дослідження 211 чоловіків-геїв. Орієнтація, на думку вчених, ніяк не впливала на результати експерименту: сексуальні особливості цієї групи слабо вивчені, але статеві органи у гомосексуалів функціонують так само, як і у гетеросексуалів.

Після короткого інтерв'ю з усіма учасниками вчені відібрали з групи 81 людину, які відрізнялися гіперсексуальністю – патологічно підвищеним статевим потягом і сексуальною активністю.

Серед цих чоловіків провели тест: їм показували порнографічні зображення і вимірювали ерекцію за допомогою тензометричних датчиків.

Порно не впливає на порушення ерекції

Як показали результати, попри гіперсексуальність, в учасників групи не зафіксували прояви еректильної дисфункції. Потім фахівці з'ясували, як часто ці чоловіки дивляться порно, і прийшли до висновку, що і порнографія не є причиною розвитку порушень ерекції.