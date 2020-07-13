Кожен третій чоловік у віці від 18 до 24 років взагалі не займається сексом. Ця сфера життя з кожним роком все менше їх цікавить.

Науковці з Університету Індіани дослідили дані соціологічного опитування за 2000-2018 роки та порівняли їх з тими відповідями, які молодь дає зараз, повідомляє сайт ВНЗ.

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Виявилося, що частка чоловіків, у яких жодного разу не було сексу, збільшилася з 19% до 31%.

Сексуальна активність знизилась у всіх. Навіть у тих, у кого є постійний партнер, стали рідше займатися сексом.

Чому молодь менше займається сексом

Причини зниження лібідо в суспільстві криються в постійному стресі, зайнятості, великої кількості онлайн-розваг і доступності порно, вважають вчені.

Крім того, молоді люди прагнуть відстрочити дорослішання і неусвідомлено відмовляються від сексу, як одного з найяскравіших атрибутів дорослого життя.

Міленіалів і зумерів вже не вперше звинувачують, що в їхньому житті набагато менше сексу, ніж у попередніх поколінь.