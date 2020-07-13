Каждый третий мужчина в возрасте от 18 до 24 лет вообще не занимается сексом. Эта сфера жизни с каждым годом все меньше их интересует.

Ученые из Университета Индианы исследовали данные социологического опроса за 2000-2018 годы и сравнили их с теми ответами, которые молодежь дает сейчас, сообщает сайт вуза.

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Оказалось, что доля мужчин, у которых ни разу не было секса, увеличилась с 19% до 31%.

Сексуальная активность снизилась у всех. Даже те, у кого есть постоянный партнер, стали реже заниматься сексом.

Почему молодежь меньше занимается сексом

Причины снижения либидо в обществе кроются в постоянном стрессе, занятости, большом количестве онлайн-развлечений и доступности порно, считают ученые.

Кроме того, молодые люди стремятся отсрочить взросление и неосознанно отказываются от секса, как одного из самых ярких атрибутов взрослой жизни.

Милениалов и зуммеров уже не впервые обвиняют, что в их жизни гораздо меньше секса, чем у предыдущих поколений.