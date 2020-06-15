Більше третини американців від 18 до 24 років стверджують, що за останній рік не займалися сексом. Це на 63% більше, ніж у 2002.

Все менше молодих американців цікавляться сексом, і психологи відносять це до глобальних трендів XXI століття, що відводять людство в віртуальні світи, пише JAMA Network Open.

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Особливо це стосується чоловіків. Нове дослідження показало, що кожна третя молода людина від 18 до 24 не має сексуальної активності за останній рік. У 2002 аналогічне опитування показало, що таких було 19%, а значить, за останні роки кількість американців, які не займаються сексом виросло на 63%.

Дослідники відзначають, що в період з 2000 по 2018 брак сексуальної активності зросла серед жінок і чоловіків від 25 до 34 років. Дослідження проводили вчені Каролінського інституту в Стокгольмі.



Люди втрачають інтерес до сексу / Фото unsplash.

Вони назвали й можливі причини зниження сексуальної активності. Серед них стрес через навчання і роботу, а також більшу різноманітність інших форм "сольних розваг", наприклад, відеоігри.

Дослідження проводилося в період з 2000 по 2018. У цей час регулярно опитували довільно відібраних 10 тисяч чоловіків і жінок у віці від 18 до 44. Всіх запитували про кількість сексуальних контактів за минулий рік і про кількість статевих партнерів.

Шведи зіставили дані за 2018 з показниками 2000-2002 років. Виявилося, що молоді люди стрімко втрачають інтерес до сексу.