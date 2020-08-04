Якщо молоді матері годують дитину грудьми хоча б протягом декількох місяців, в подальшому житті у них нижчий ризик розвитку раку яєчника.

Це показав огляд досліджень, опублікований в JAMA Oncology.

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Вчені проаналізували дані 13 досліджень, в яких розглядалися майже 10 тисяч випадків раку яєчника і майже 15 тисяч здорових жінок з групи контролю.

Наскільки захищає грудне вигодовування від раку

Виявилося, що в середньому годування грудьми протягом будь-якого часу знижувало ризик раку яєчника на 24% в порівнянні з повною відсутністю грудного вигодовування. Вчені повідомляють, що найбільш істотно зменшувалася ймовірність розвитку найагресивніших ракових пухлин.

Чим більш тривалим було годування грудьми, тим нижче був ризик раку яєчника, з'ясували вчені. При годуванні від одного до трьох місяців він падав на 18%, понад рік – на 34%. Цей зв'язок зберігалася протягом десятків років.

Вчені повідомляють, що сьогодні причина зв'язку годування грудьми і зниження ризику раку яєчника залишається невідомою.