Если молодые матери кормят ребенка грудью хотя бы в течение нескольких месяцев, в дальнейшей жизни у них ниже риск развития рака яичника.

Это показал обзор исследований, опубликованный в JAMA Oncology.

Также на тему: Назвали еще одно смертельно опасное действие никотина

Ученые проанализировали данные 13 исследований, в которых рассматривались почти 10 тысяч случаев рака яичника и почти 15 тысяч здоровых женщин из группы контроля.

Насколько защищает грудное вскармливание от рака

Оказалось, что в среднем кормление грудью в течение любого времени снижало риск рака яичников на 24% в сравнении с полным отсутствием грудного вскармливания. Ученые сообщают, что наиболее существенно уменьшалась вероятность развития самых агрессивных раковых опухолей.

Чем более длительным было кормление грудью, тем ниже был риск рака яичника, выяснили ученые. При кормлении от одного до трех месяцев он падал на 18%, более года – на 34%. Эта связь сохранялась в течение десятков лет.

Ученые сообщают, что сегодня причина связи кормления грудью и снижения риска рака яичника остается неизвестной.