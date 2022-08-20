Американські вчені провели серію досліджень, у яких оцінили, як впливає емоційне сприйняття особистого дозвілля на психологічний стан.

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"Безглуздість" відпочинку

Під час одного експерименту 199 студентів коледжу розповіли, наскільки їм подобаються різні види дозвілля, а також пройшли кілька тестів для визначення рівня щастя, депресії, тривоги та стресу. Добровольців також попросили оцінити різні висловлювання про дозвілля, щоб зрозуміти їхнє ставлення до непродуктивного відпочинку. Приклад такого висловлювання: "відпочинок часто є марнуванням часу".

Виявилося, що чим більше добровольці поділяють ідеї цього висловлюванні, тим менше вони задоволені своїм дозвіллям незалежно від того, був це вечір біля телевізора чи вечірка в компанії друзів. Крім того, чим більше вони переживали про витрачений час, тим менше вони почувались щасливими, а рівень депресії та тривожності у них був вищим у порівнянні з однолітками, які просто насолоджувалися відпочинком.

Приємне виконання обов'язків

В іншому дослідженні вчені провели онлайн-опитування 302 людей про те, як ті провели Хелловін. Учасникам пропонувалося обрати один із варіантів дозвілля, починаючи з розважальних (наприклад, провести час із друзями) і закінчуючи походом разом із дітьми за цукерками. Останнє – приклад відпочинку, під час якого дорослі виконують свої обов'язки. Респондентів попросили оцінити, як їм сподобався цей день.

Результати показали, що люди, які вважали непродуктивний відпочинок марнуванням часу, не отримували задоволення від простих розваг. Водночас вони залишилися задоволені, якщо під час Хелловіну ходили по домівках з дітьми (виконували свої обов'язки).