Американские ученые провели серию исследований, в которых оценили, как влияет эмоциональное восприятие личного досуга на психологическое состояние.

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"Нелепость" отдыха

В ходе одного эксперимента 199 студентов колледжа рассказали, насколько им нравятся разные виды досуга, а также прошли несколько тестов для определения уровня счастья, депрессии, тревоги и стресса. Добровольцев также попросили оценить разные высказывания о досуге, чтобы понять их отношение к непродуктивному отдыху. Пример такого высказывания: "отдых часто является пустой тратой времени".

Оказалось, что чем больше добровольцы разделяют идеи на этом высказывании, тем меньше они довольны своим досугом независимо от того, был ли это вечер у телевизора или вечеринка в компании друзей. Кроме того, чем больше они переживали о потраченном времени, тем меньше они чувствовали себя счастливыми, а уровень депрессии и тревожности у них был выше по сравнению со сверстниками, которые просто наслаждались отдыхом.

Приятное исполнение обязанностей

В другом исследовании ученые провели онлайн-опрос 302 человек о том, как те провели Хэллоуин. Участникам предлагалось выбрать один из вариантов досуга, начиная с развлекательных (например, провести время с друзьями) и заканчивая походом вместе с детьми за конфетами. Последнее – пример отдыха, в ходе которого взрослые выполняют свои обязанности. Респондентов попросили оценить, как им понравился этот день.

Результаты показали, что люди, считавшие непродуктивный отдых пустой тратой времени, не получали удовольствия от простых развлечений. В то же время они остались довольны, если во время Хэллоуина ходили по домам с детьми (выполняли свои обязанности).